'Legado': diz nota do Franca Basquete sobre morte de ex-jogador

O Franca Basquete divulgou nota de pesar sobre a morte do ex-jogador do clube, Ângelo Cisoto Gianecchini, 85 anos, ocorrida nesta terça-feira, 21. "Anginho", como era conhecido, jogou no clube na década de 1960.

Ele fez parte da equipe que iniciou a era vencedora da agremiação, ao lado do lendário Hélio Rubens Garcia e outros como Amilton Cruanes, Edson Ferraciú e Braido.

Em nota, o Sesi Franca Basquete lamentou o falecimento do ex-atleta que marcou história no basquete francano e também na cidade, na atividade de cirurgião-dentista.