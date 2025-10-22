22 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

'Legado': diz nota do Franca Basquete sobre morte de ex-jogador

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Foto de 'Anginho' em publicação do Franca Basquete
Foto de 'Anginho' em publicação do Franca Basquete

O Franca Basquete divulgou nota de pesar sobre a morte do ex-jogador do clube, Ângelo Cisoto Gianecchini, 85 anos, ocorrida nesta terça-feira, 21. "Anginho", como era conhecido, jogou no clube na década de 1960.

Ele fez parte da equipe que iniciou a era vencedora da agremiação, ao lado do lendário Hélio Rubens Garcia e outros como Amilton Cruanes, Edson Ferraciú e Braido.

Em nota, o Sesi Franca Basquete lamentou o falecimento do ex-atleta que marcou história no basquete francano e também na cidade, na atividade de cirurgião-dentista.

“Anginho foi parte de uma geração que ajudou a construir o legado e a tradição que hoje fazem de Franca a capital do basquete brasileiro. Neste momento de tristeza, o clube se solidariza com familiares e amigos, agradecendo por toda a contribuição e amor dedicados ao esporte e à nossa cidade”, postou o clube.

O velório de "Anginho" ocorre nesta quarta-feira, 22, no Memorial Nova Franca, das 7h às 14h. O sepultamento será em seguida, às 14h, no cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários