'Legado': diz nota do Franca Basquete sobre morte de ex-jogador

O Franca Basquete divulgou nota de pesar sobre a morte do ex-jogador do clube, Ângelo Cisoto Gianecchini, 85 anos, ocorrida nesta terça-feira, 21. "Anginho", como era conhecido, jogou no clube na década de 1960.
Ele fez parte da equipe que iniciou a era vencedora da agremiação, ao lado do lendário Hélio Rubens Garcia e outros como Amilton Cruanes, Edson Ferraciú e Braido.
Em nota, o Sesi Franca Basquete lamentou o falecimento do ex-atleta que marcou história no basquete francano e também na cidade, na atividade de cirurgião-dentista.
“Anginho foi parte de uma geração que ajudou a construir o legado e a tradição que hoje fazem de Franca a capital do basquete brasileiro. Neste momento de tristeza, o clube se solidariza com familiares e amigos, agradecendo por toda a contribuição e amor dedicados ao esporte e à nossa cidade”, postou o clube.
O velório de "Anginho" ocorre nesta quarta-feira, 22, no Memorial Nova Franca, das 7h às 14h. O sepultamento será em seguida, às 14h, no cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.
