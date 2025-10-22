22 de outubro de 2025
OPORTUNIDADE

Pastoral do Menor abre vagas na educação e acolhimento em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Vagas são disponibilizadas pela Pastoral do Menor
Vagas são disponibilizadas pela Pastoral do Menor
Vagas são disponibilizadas pela Pastoral do Menor

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu um novo processo seletivo para contratação de profissionais em diferentes unidades de atendimento educacional e de acolhimento. A organização é uma OSC (Organização da Sociedade Civil) sem fins lucrativos e atua em parceria com o poder público em diversas frentes sociais.

As vagas são destinadas a unidades localizadas em Franca e Patrocínio Paulista. Os salários variam entre R$ 713,00 e R$ 2.700,00, com benefícios como vale-alimentação, seguro de vida em grupo, assistência médica e credencial plena no Sesc Franca.

Vagas disponíveis

Apoio Pedagógico e Interlocução em Libras (EMEBs)

•    Apoio Pedagógico – 22h (15 vagas): Salário de R$ 1.250,00, vale-alimentação de R$ 199,12, salário-família, seguro de vida e assistência médica.

•    Apoio Pedagógico – 44h (10 vagas): Salário de R$ 2.500,00, vale-alimentação, vale-refeição, seguro de vida e assistência médica.

Requisitos: Formação completa em Pedagogia ou Magistério. Há vagas para pessoas com deficiência (PCD).

Creche Escola Ana Carolina Caleiro Manfredi (Jardim São Jerônimo)

•    Educador(a) (1 vaga): Salário de R$ 2.700,00, vale-alimentação, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica.

•    Auxiliar de Apoio Pedagógico (1 vaga): Salário de R$ 2.371,20, vale-alimentação, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica.

Requisitos: Formação completa em Pedagogia ou Magistério. Há vagas para PCD.

Creche Escola Luciene Ribeiro Mendonça Corrêa Dias (Jardim Martins)

•    Educador(a) (1 vaga): Salário de R$ 2.700,00, vale-alimentação, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica.

•    Jovem Aprendiz (1 vaga): Salário de R$ 713,00, carga horária de 20 horas semanais no período da tarde.

Requisitos: Formação completa em Pedagogia (para educador) e matrícula escolar no período da manhã (para aprendiz). Há vagas para PCD.

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Patrocínio Paulista)

•    Cuidador(a) Diurno (1 vaga): Salário de R$ 2.312,64, vale-alimentação, refeição na unidade, seguro de vida, assistência médica e credencial plena Sesc.

Requisitos: CNH categoria B e experiência com crianças e adolescentes (diferencial). Escala de trabalho 12x36, das 6h às 18h.

Inscrições e etapas de seleção

Os interessados devem enviar o currículo exclusivamente pelo site www.pastoralmenorfranca.com.br, na aba “Trabalhe Conosco”, dentro do prazo estabelecido no edital.

O processo seletivo será realizado em duas etapas:

•    1ª etapa: análise de currículos, de acordo com os requisitos das vagas;
•    2ª etapa: entrevista individual com os candidatos selecionados.

A Pastoral do Menor reforça que todas as oportunidades também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD).

