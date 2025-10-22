Preso: homem esfaqueia 'parceiro de drogas' por ciúmes da mulher

O homem acusado de tentar matar a facadas um conhecido de 60 anos, na noite de segunda-feira, 20, no Jardim Luiza, em Franca, foi preso nessa terça-feira, 21. O crime teria ocorrido após uma discussão motivada por ciúmes, o agressor afirmou que a vítima havia “mexido” com sua mulher.

Segundo a polícia, o acusado e a vítima já se conheciam e, no momento da agressão, estavam juntos dentro da casa do esfaqueado, fazendo uso de drogas. Durante a conversa, o agressor começou a discutir com o dono da residência, chegando a entrar em luta corporal. Tomado pela raiva, ele pegou uma faca que estava no local e atingiu o pescoço da vítima.

Após o ataque, o criminoso fugiu no carro do dono da casa, um Fiat Strada vermelho, levando o veículo até o mesmo bairro, onde o abandonou na rua Hélio Vissoto. Horas depois, ele foi encontrado escondido em uma casa na rua Ida Zero Zaninelo, também no Jardim Luiza.