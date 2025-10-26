26 de outubro de 2025
CAMPEÃO

Professor de Kung Fu da região conquista título mundial na China

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Dennis Rodrigues Madruga, de 29 anos, morador de Buritizal, campeão de Kung Fu na China
Dennis Rodrigues Madruga, de 29 anos, morador de Buritizal, campeão de Kung Fu na China

O professor Dennis Rodrigues Madruga, de 29 anos, morador de Buritizal, representou o Brasil com destaque no 10th World Kung Fu Championships, realizado na cidade de Emeishan, na China, e conquistou o título mundial na categoria de armas duplas (Taolu Tradicional), utilizando o nunchaku.

O evento, promovido pela IWUF (International Wushu Federation) — entidade reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional —, reuniu mais de 5 mil atletas de 54 países.

Além da conquista do ouro, Dennis também competiu na categoria de mãos livres, na qual ficou em sétimo lugar. "Foi uma experiência única e inesquecível. Estar ali representando o Brasil, competindo com atletas do mundo todo e vencendo com o nunchaku — que entrou oficialmente no campeonato apenas este ano — é algo que vou levar para a vida", afirmou o atleta.

Segundo ele, o torneio teve três áreas simultâneas de apresentação, o que impediu a transmissão de todas as provas em tempo real, incluindo a que lhe rendeu o título mundial.

Dennis foi um dos dois brasileiros a conquistar o primeiro lugar no campeonato. Outros competidores do país também subiram ao pódio, conquistando medalhas de prata e bronze em diferentes modalidades.

A abertura do evento contou com a presença do renomado artista marcial Jet Li, homenageado pela IWUF por sua contribuição para a divulgação do Kung Fu e da cultura chinesa em todo o mundo. Para Dennis, o momento teve um significado especial, já que Jet Li foi uma de suas maiores inspirações na infância, motivando-o a iniciar sua trajetória nas artes marciais.

Praticante de Kung Fu há 15 anos, Dennis é professor em Buritizal e Ituverava e atua como chefe do ginásio de esportes de Buritizal. Ele é filiado à escola Zuihao Wushu, de Uberaba (MG), pela qual é federado na modalidade esportiva.

O atleta possui uma sólida carreira, com títulos estaduais, nacionais e sul-americanos — foi campeão sul-americano em 2018 (Brasil), 2019 (Paraguai) e 2024 (Argentina). No ano passado, havia se classificado para o Pan-Americano nos Estados Unidos, mas não pôde competir por questões de visto.

Após o Campeonato Mundial, os atletas tiveram três dias de passeio cultural pela China, encerrando uma jornada que, segundo Dennis, “representa o auge de uma trajetória de dedicação, disciplina e amor pela arte marcial”.

