Professor de Kung Fu da região conquista título mundial na China

O professor Dennis Rodrigues Madruga, de 29 anos, morador de Buritizal, representou o Brasil com destaque no 10th World Kung Fu Championships, realizado na cidade de Emeishan, na China, e conquistou o título mundial na categoria de armas duplas (Taolu Tradicional), utilizando o nunchaku.

O evento, promovido pela IWUF (International Wushu Federation) — entidade reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional —, reuniu mais de 5 mil atletas de 54 países.

Além da conquista do ouro, Dennis também competiu na categoria de mãos livres, na qual ficou em sétimo lugar. "Foi uma experiência única e inesquecível. Estar ali representando o Brasil, competindo com atletas do mundo todo e vencendo com o nunchaku — que entrou oficialmente no campeonato apenas este ano — é algo que vou levar para a vida", afirmou o atleta.