Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 22, em Franca:
Nome: Alzira Rosa Brasilino
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Euripedes Maria
Idade: 70 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 9h
