Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 22, em Franca:

Nome: Alzira Rosa Brasilino

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Euripedes Maria

Idade: 70 anos

Local do velório: Direto

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 9h