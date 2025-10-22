Franca inaugura Centro de Referência do Autismo nesta 4ª

Será inaugurado nesta quarta-feira, 22, às 16h30, o CRA (Centro de Referência do Autismo), uma estrutura inédita em Franca voltada ao atendimento especializado de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O novo espaço tem capacidade para realizar mais de 1,4 mil atendimentos por mês e representa um marco no cuidado e na inclusão de pessoas com autismo no município.
O projeto é fruto de uma ação integrada entre a Prefeitura de Franca e a Fundação Allan Kardec, instituição escolhida por meio de Chamamento Público para gerir o serviço. De acordo com a administração municipal, o objetivo do CRA é promover o desenvolvimento da comunicação, autonomia, independência e inclusão social.
Para colocar o centro em funcionamento, a Fundação Allan Kardec estruturou um ambiente amplo, acolhedor e funcional, com espaços adaptados para os diferentes tipos de acompanhamento. O serviço contará com uma equipe multiprofissional composta por 23 profissionais, entre eles: psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicopedagogos, especialistas em integração sensorial, médicos (neurologista e psiquiatra), nutricionista, profissionais de reabilitação e apoio às famílias, além do corpo administrativo.
A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, na sede da Fundação Allan Kardec, localizada na rua José Marques Garcia, 675, bairro Cidade Nova. O atendimento será realizado mediante encaminhamento da Secretaria de Saúde, seguindo protocolo específico.
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) destacou a relevância do novo equipamento público. “O Centro de Referência do Autismo representa um grande avanço para a inclusão, garantindo desenvolvimento, autonomia e qualidade de vida para pessoas com autismo na nossa cidade”, afirmou.
Os atendimentos começam já nesta quinta-feira, 23, com 60 pacientes inicialmente cadastrados conforme os protocolos da Secretaria de Saúde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 2103-3000.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.