Franca inaugura Centro de Referência do Autismo nesta 4ª

Será inaugurado nesta quarta-feira, 22, às 16h30, o CRA (Centro de Referência do Autismo), uma estrutura inédita em Franca voltada ao atendimento especializado de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O novo espaço tem capacidade para realizar mais de 1,4 mil atendimentos por mês e representa um marco no cuidado e na inclusão de pessoas com autismo no município.

O projeto é fruto de uma ação integrada entre a Prefeitura de Franca e a Fundação Allan Kardec, instituição escolhida por meio de Chamamento Público para gerir o serviço. De acordo com a administração municipal, o objetivo do CRA é promover o desenvolvimento da comunicação, autonomia, independência e inclusão social.

Para colocar o centro em funcionamento, a Fundação Allan Kardec estruturou um ambiente amplo, acolhedor e funcional, com espaços adaptados para os diferentes tipos de acompanhamento. O serviço contará com uma equipe multiprofissional composta por 23 profissionais, entre eles: psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicopedagogos, especialistas em integração sensorial, médicos (neurologista e psiquiatra), nutricionista, profissionais de reabilitação e apoio às famílias, além do corpo administrativo.