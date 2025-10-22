Prefeitura anuncia nova creche no Villagio Mundo Novo

Franca contará em breve com mais uma creche municipal, fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada. A nova unidade, que será construída no bairro Villagio Mundo Novo, terá capacidade para atender 150 crianças com idades entre 4 meses e 4 anos e 11 meses. A obra será doação da empresa MDI – Max Desenvolvimento Imobiliário e representa um investimento de mais de R$ 2,7 milhões.
Localizada na rua Lázaro dos Santos, a creche seguirá os padrões técnicos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e contará com 1.320 m² de área construída. O espaço será moderno e funcional, com salas de aula, fraldário, lactário, vestiários, refeitório com capacidade para 60 crianças, área de sol, pátios, playground, jardim, horta, estacionamento e estrutura administrativa com acessibilidade.
A parceria foi oficializada na segunda-feira, 20, em reunião entre o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e representantes da MDI Max.
“Esta obra é muito importante para nós. Parcerias como esta fazem a diferença na vida das pessoas. Já realizamos algo semelhante com o Cepel, no Jardim Veneza. E, agora, com esta creche no Villagio Mundo Novo, garantiremos um espaço de qualidade para que as crianças sejam bem cuidadas enquanto os pais trabalham com tranquilidade”, afirmou o prefeito.
Licitações abertas para novas unidades educacionais
Além da nova creche no Villagio Mundo Novo, a Prefeitura publicou dois editais de licitação no Diário Oficial do Município para a construção de uma creche no Samel Park e uma escola de tempo integral no Residencial João Liporoni. Ambas as obras serão financiadas com recursos do Novo PAC, do Governo Federal, e as propostas serão abertas no dia 4 de novembro.
Todos os documentos e editais das licitações podem ser acessados pelo site oficial de compras públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br.
