Prefeitura anuncia nova creche no Villagio Mundo Novo

Franca contará em breve com mais uma creche municipal, fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada. A nova unidade, que será construída no bairro Villagio Mundo Novo, terá capacidade para atender 150 crianças com idades entre 4 meses e 4 anos e 11 meses. A obra será doação da empresa MDI – Max Desenvolvimento Imobiliário e representa um investimento de mais de R$ 2,7 milhões.

Localizada na rua Lázaro dos Santos, a creche seguirá os padrões técnicos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e contará com 1.320 m² de área construída. O espaço será moderno e funcional, com salas de aula, fraldário, lactário, vestiários, refeitório com capacidade para 60 crianças, área de sol, pátios, playground, jardim, horta, estacionamento e estrutura administrativa com acessibilidade.

A parceria foi oficializada na segunda-feira, 20, em reunião entre o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e representantes da MDI Max.