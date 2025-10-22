22 de outubro de 2025
EDUCAÇÃO

Prefeitura anuncia nova creche no Villagio Mundo Novo

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Prefeito Alexandre Ferreira, em reunião com representantes da MDI Max
Prefeito Alexandre Ferreira, em reunião com representantes da MDI Max

Franca contará em breve com mais uma creche municipal, fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada. A nova unidade, que será construída no bairro Villagio Mundo Novo, terá capacidade para atender 150 crianças com idades entre 4 meses e 4 anos e 11 meses. A obra será doação da empresa MDI – Max Desenvolvimento Imobiliário e representa um investimento de mais de R$ 2,7 milhões.

Localizada na rua Lázaro dos Santos, a creche seguirá os padrões técnicos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e contará com 1.320 m² de área construída. O espaço será moderno e funcional, com salas de aula, fraldário, lactário, vestiários, refeitório com capacidade para 60 crianças, área de sol, pátios, playground, jardim, horta, estacionamento e estrutura administrativa com acessibilidade.

A parceria foi oficializada na segunda-feira, 20, em reunião entre o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e representantes da MDI Max.

“Esta obra é muito importante para nós. Parcerias como esta fazem a diferença na vida das pessoas. Já realizamos algo semelhante com o Cepel, no Jardim Veneza. E, agora, com esta creche no Villagio Mundo Novo, garantiremos um espaço de qualidade para que as crianças sejam bem cuidadas enquanto os pais trabalham com tranquilidade”, afirmou o prefeito.

Licitações abertas para novas unidades educacionais

Além da nova creche no Villagio Mundo Novo, a Prefeitura publicou dois editais de licitação no Diário Oficial do Município para a construção de uma creche no Samel Park e uma escola de tempo integral no Residencial João Liporoni. Ambas as obras serão financiadas com recursos do Novo PAC, do Governo Federal, e as propostas serão abertas no dia 4 de novembro.

Todos os documentos e editais das licitações podem ser acessados pelo site oficial de compras públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br.

