GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
UM MÊS APÓS REFORMA

Centro Esportivo da Vila Santa Terezinha atende 300 alunos no mês

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Aulas de hidroginástica acontecendo no Centro Esportivo 'José Ribeiro de Paula', em Franca
Com cerca de 300 alunos participando de atividades recreativas, o Centro Esportivo "José Ribeiro de Paula", localizado na Vila Santa Terezinha, em Franca, completou um mês de funcionamento após a reforma e reabertura. O espaço, administrado pela Prefeitura, oferece aulas gratuitas de natação, hidroginástica, dança e condicionamento físico, de segunda a sexta-feira.

As turmas, com grupos médios de 15 a 20 participantes, são acompanhadas por professores especializados. Do total de vagas disponíveis, 160 são destinadas à natação — para crianças a partir dos 8 anos e adultos — e 120 para hidroginástica, enquanto as demais contemplam atividades de dança e condicionamento físico.

Moradoras do Jardim Redentor, Celi Luce Ferreira e Carmem Lúcia Matheus Pereira destacaram a importância da reabertura. “O local é uma bênção. Participamos das aulas de hidroginástica e atividades aquáticas, que ajudam no fortalecimento muscular. É muito bom poder fazer essas aulas”, afirmaram.

O secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, ressaltou que a revitalização representa um ganho para toda a comunidade. “A prática da natação, hidroginástica, dança e condicionamento físico contribui para o bem-estar e saúde dos praticantes, fortalecendo as articulações, a respiração e promovendo mais qualidade de vida”, disse.

O Centro Esportivo José Ribeiro de Paula fica na rua José Maria Medeiros, na Vila Santa Terezinha, e mantém uma lista de espera para novos interessados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3711-9363.

Programação semanal

  • Dança/Condicionamento Físico: segundas e quartas, das 14h às 15h15 – Profª Fabiana
  • Natação Adulto/Infantil: terças e quintas, das 7h10 às 8h50 – Prof. Maurício
  • Atividades aquáticas/Natação: terças e quintas, das 8h50 às 10h30 – Profª Juliana
  • Natação e Hidroginástica: terças e quintas, das 13h50 às 18h – Profª Aline
  • Natação Adulto/Infantil: quartas e sextas, das 7h10 às 8h50 – Prof. Maurício

Reforma levou mais de dois anos

A reforma da piscina do centro esportivo começou em abril de 2023, com previsão de conclusão em 120 dias. Mas este prazo foi bem maior. Em vez dos quatro meses previstos, a obra levou dois anos e quatro meses.

