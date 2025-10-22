Centro Esportivo da Vila Santa Terezinha atende 300 alunos no mês

Com cerca de 300 alunos participando de atividades recreativas, o Centro Esportivo "José Ribeiro de Paula", localizado na Vila Santa Terezinha, em Franca, completou um mês de funcionamento após a reforma e reabertura. O espaço, administrado pela Prefeitura, oferece aulas gratuitas de natação, hidroginástica, dança e condicionamento físico, de segunda a sexta-feira.
As turmas, com grupos médios de 15 a 20 participantes, são acompanhadas por professores especializados. Do total de vagas disponíveis, 160 são destinadas à natação — para crianças a partir dos 8 anos e adultos — e 120 para hidroginástica, enquanto as demais contemplam atividades de dança e condicionamento físico.
Moradoras do Jardim Redentor, Celi Luce Ferreira e Carmem Lúcia Matheus Pereira destacaram a importância da reabertura. “O local é uma bênção. Participamos das aulas de hidroginástica e atividades aquáticas, que ajudam no fortalecimento muscular. É muito bom poder fazer essas aulas”, afirmaram.
O secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, ressaltou que a revitalização representa um ganho para toda a comunidade. “A prática da natação, hidroginástica, dança e condicionamento físico contribui para o bem-estar e saúde dos praticantes, fortalecendo as articulações, a respiração e promovendo mais qualidade de vida”, disse.
O Centro Esportivo José Ribeiro de Paula fica na rua José Maria Medeiros, na Vila Santa Terezinha, e mantém uma lista de espera para novos interessados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3711-9363.
Programação semanal
- Dança/Condicionamento Físico: segundas e quartas, das 14h às 15h15 – Profª Fabiana
- Natação Adulto/Infantil: terças e quintas, das 7h10 às 8h50 – Prof. Maurício
- Atividades aquáticas/Natação: terças e quintas, das 8h50 às 10h30 – Profª Juliana
- Natação e Hidroginástica: terças e quintas, das 13h50 às 18h – Profª Aline
- Natação Adulto/Infantil: quartas e sextas, das 7h10 às 8h50 – Prof. Maurício
Reforma levou mais de dois anos
A reforma da piscina do centro esportivo começou em abril de 2023, com previsão de conclusão em 120 dias. Mas este prazo foi bem maior. Em vez dos quatro meses previstos, a obra levou dois anos e quatro meses.
