Centro Esportivo da Vila Santa Terezinha atende 300 alunos no mês

Com cerca de 300 alunos participando de atividades recreativas, o Centro Esportivo "José Ribeiro de Paula", localizado na Vila Santa Terezinha, em Franca, completou um mês de funcionamento após a reforma e reabertura. O espaço, administrado pela Prefeitura, oferece aulas gratuitas de natação, hidroginástica, dança e condicionamento físico, de segunda a sexta-feira.

As turmas, com grupos médios de 15 a 20 participantes, são acompanhadas por professores especializados. Do total de vagas disponíveis, 160 são destinadas à natação — para crianças a partir dos 8 anos e adultos — e 120 para hidroginástica, enquanto as demais contemplam atividades de dança e condicionamento físico.

Moradoras do Jardim Redentor, Celi Luce Ferreira e Carmem Lúcia Matheus Pereira destacaram a importância da reabertura. “O local é uma bênção. Participamos das aulas de hidroginástica e atividades aquáticas, que ajudam no fortalecimento muscular. É muito bom poder fazer essas aulas”, afirmaram.