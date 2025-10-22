Arrastão da Dengue mobiliza City Petrópolis neste sábado

Para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti e eliminar possíveis criadouros, a Secretaria de Saúde realiza neste sábado, 25, o Arrastão da Dengue no bairro City Petrópolis, em Franca. A ação, que acontece das 8h às 13h, contará com equipes percorrendo ruas e avenidas para recolher materiais que possam acumular água e servir de abrigo ao transmissor da dengue.

De acordo com a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, a iniciativa tem como foco unir limpeza e conscientização. “A gente pede que a população separe todos os materiais inservíveis que possam acumular água e deixe nas calçadas das casas para que nossa equipe possa recolher”, afirmou.

Entre as vias que receberão o mutirão estão as ruas Maria Kairalla, Cirineu Borges, Antônio Décio, Zelindo Macarini, Ernesto Sílvio, Élio Antônio de Oliveira, Jeferson de Carvalho, Pedro Martins, Marcos Maximiano, Oswaldo David e a avenida São Pedro, além de outras próximas.