Arrastão da Dengue mobiliza City Petrópolis neste sábado

Para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti e eliminar possíveis criadouros, a Secretaria de Saúde realiza neste sábado, 25, o Arrastão da Dengue no bairro City Petrópolis, em Franca. A ação, que acontece das 8h às 13h, contará com equipes percorrendo ruas e avenidas para recolher materiais que possam acumular água e servir de abrigo ao transmissor da dengue.
De acordo com a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, a iniciativa tem como foco unir limpeza e conscientização. “A gente pede que a população separe todos os materiais inservíveis que possam acumular água e deixe nas calçadas das casas para que nossa equipe possa recolher”, afirmou.
Entre as vias que receberão o mutirão estão as ruas Maria Kairalla, Cirineu Borges, Antônio Décio, Zelindo Macarini, Ernesto Sílvio, Élio Antônio de Oliveira, Jeferson de Carvalho, Pedro Martins, Marcos Maximiano, Oswaldo David e a avenida São Pedro, além de outras próximas.
Além da coleta de resíduos, agentes de saúde orientarão os moradores sobre medidas preventivas dentro das residências, reforçando práticas simples, como manter caixas d’água tampadas e descartar corretamente recipientes que possam acumular água. A ação conta com o apoio da Secretaria de Infraestrutura.
Paralelamente ao Arrastão, a Prefeitura mantém ações permanentes de combate à dengue, com limpeza de áreas públicas, campanhas educativas e fiscalização intensificada pela Guarda Civil.
Para facilitar o descarte correto, o município disponibiliza quatro Ecopontos — nos bairros City Petrópolis, Portinari, Luiza e Parque das Esmeraldas — e o Serviço de Recolha Agendada de Materiais, que pode ser solicitado pelo telefone 0800-591-6842 ou pelo aplicativo “Cidade Atende”, disponível para iOS e Android.
