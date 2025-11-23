O aeroporto estadual “Tenente Lund Presotto”, em Franca, voltou ao centro das atenções neste sábado, 23, após a dupla Rionegro & Solimões reclamar que não pôde pousar no local, que estava ocupado pela realização de um evento de carros.

Não é a primeira vez que o aeroporto francano enfrenta polêmicas. A estrutura só voltou a receber voos comerciais em 2024, depois de quatro anos sem esse tipo de operação — uma paralisação iniciada em março de 2020, no começo da pandemia de coronavírus.

Mas, afinal, qual é o movimento do aeroporto? Entre janeiro e setembro de 2025, o “Tenente Lund Presotto” registrou 2.225 operações aéreas e 2.448 passageiros, de acordo com dados oficiais da Rede Voa, responsável pela administração do terminal.