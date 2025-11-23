O aeroporto estadual “Tenente Lund Presotto”, em Franca, voltou ao centro das atenções neste sábado, 23, após a dupla Rionegro & Solimões reclamar que não pôde pousar no local, que estava ocupado pela realização de um evento de carros.
Não é a primeira vez que o aeroporto francano enfrenta polêmicas. A estrutura só voltou a receber voos comerciais em 2024, depois de quatro anos sem esse tipo de operação — uma paralisação iniciada em março de 2020, no começo da pandemia de coronavírus.
Mas, afinal, qual é o movimento do aeroporto? Entre janeiro e setembro de 2025, o “Tenente Lund Presotto” registrou 2.225 operações aéreas e 2.448 passageiros, de acordo com dados oficiais da Rede Voa, responsável pela administração do terminal.
Em média, o aeroporto de Franca registrou oito operações diárias de pousos e decolagens e recebeu cerca de nove passageiros por dia nos nove primeiros meses do ano.
Movimentos aéreos
No total, foram registrados 1.126 pousos e 1.099 decolagens no período. Agosto foi o mês mais movimentado, com 377 operações, seguido por junho, com 350, e maio, com 280.
Confira o desempenho mês a mês:
- Janeiro: 146 movimentos (74 pousos e 72 decolagens)
- Fevereiro: 152 movimentos (76 pousos e 76 decolagens)
- Março: 191 movimentos (96 pousos e 95 decolagens)
- Abril: 274 movimentos (138 pousos e 136 decolagens)
- Maio: 280 movimentos (142 pousos e 138 decolagens)
- Junho: 350 movimentos (178 pousos e 172 decolagens)
- Julho: 261 movimentos (131 pousos e 130 decolagens)
- Agosto: 377 movimentos (194 pousos e 183 decolagens)
- Setembro: 194 movimentos (97 pousos e 97 decolagens)
Passageiros
Na movimentação de passageiros, o aeroporto registrou 1.171 desembarques e 1.277 embarques, totalizando 2.448 pessoas transportadas nos primeiros nove meses do ano.
Maio, com 378 passageiros, e julho, com 368, foram os meses de maior fluxo no período. Veja abaixo:
- Janeiro: 201 passageiros (93 desembarques / 108 embarques)
- Fevereiro: 134 passageiros (68 / 66)
- Março: 128 passageiros (58 / 70)
- Abril: 245 passageiros (125 / 120)
- Maio: 378 passageiros (165 / 213)
- Junho: 308 passageiros (149 / 159)
- Julho: 368 passageiros (190 / 178)
- Agosto: 338 passageiros (149 / 189)
- Setembro: 348 passageiros (174 / 174)
