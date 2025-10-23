Francano sofre há meses, mas cirurgia finalmente tem andamento

O morador de Franca Vinícius Moura enfrenta há meses uma rotina de dor, sangramentos e incerteza no sistema público de saúde, enquanto aguarda a retirada de um cateter duplo J, instalado após uma cirurgia para tratar três pedras nos rins. A espera pelo procedimento começou a ter desdobramentos apenas nessa terça-feira, 21, pouco depois de a reportagem do Portal GCN/Sampi procurar a Secretaria Estadual de Saúde.

O cateter foi colocado no Hospital do Coração de Franca, pelo SUS. Segundo Vinícius, o médico responsável explicou que o cateter não deveria permanecer no corpo por mais de três meses, sob risco de calcificação e danos renais.

“Desde que coloquei, não parei de urinar sangue. A dor é insuportável, pior do que quando operei de hérnia. Já fui várias vezes à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), e cada médico fala uma coisa diferente. Na Ouvidoria, dizem que estão aguardando vaga. Ninguém me dá uma posição”, contou. A situação chegou a afetar sua vida profissional: Vinícius fechou o pet shop que mantinha há cinco anos na avenida São Vicente, por não conseguir mais trabalhar devido à dor constante.