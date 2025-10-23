Francano sofre há meses, mas cirurgia finalmente tem andamento

O morador de Franca Vinícius Moura enfrenta há meses uma rotina de dor, sangramentos e incerteza no sistema público de saúde, enquanto aguarda a retirada de um cateter duplo J, instalado após uma cirurgia para tratar três pedras nos rins. A espera pelo procedimento começou a ter desdobramentos apenas nessa terça-feira, 21, pouco depois de a reportagem do Portal GCN/Sampi procurar a Secretaria Estadual de Saúde.
O cateter foi colocado no Hospital do Coração de Franca, pelo SUS. Segundo Vinícius, o médico responsável explicou que o cateter não deveria permanecer no corpo por mais de três meses, sob risco de calcificação e danos renais.
“Desde que coloquei, não parei de urinar sangue. A dor é insuportável, pior do que quando operei de hérnia. Já fui várias vezes à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), e cada médico fala uma coisa diferente. Na Ouvidoria, dizem que estão aguardando vaga. Ninguém me dá uma posição”, contou. A situação chegou a afetar sua vida profissional: Vinícius fechou o pet shop que mantinha há cinco anos na avenida São Vicente, por não conseguir mais trabalhar devido à dor constante.
Além do seu caso, ele relata conhecer diversos outros pacientes de Franca na mesma situação, aguardando há meses pela retirada do cateter. “Conheço uma pessoa que perdeu um rim porque o cateter calcificou. Tem gente até fazendo financiamento para pagar o procedimento por fora. É um descaso”, desabafou.
Após questionamento feito pela reportagem, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que o nome de Vinícius não constava em nenhum documento relacionado à cirurgia. A pasta afirmou ainda que, por se tratar do Hospital do Coração, a responsabilidade pela execução do procedimento é do Grupo Santa Casa de Franca.
Poucos minutos depois da manifestação da Secretaria, Vinícius entrou em contato novamente com a reportagem, afirmando que havia recebido uma ligação da Secretaria Municipal de Saúde de Franca para comparecer à unidade.
“Eu fui lá na secretaria - me ligaram. Marcou pra segunda-feira, 27, pra passar pela anestesista. Eu fui lá porque pensei que já era a cirurgia, mas ainda é uma pré-consulta. Marcaram uma pré-consulta pra dia 10 de novembro. Aí vai ser uma pré-consulta pra eles me passarem para a cirurgia. Parece que agora está dando andamento, está dando certo”, disse.
