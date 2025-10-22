Denúncia aponta surto de covid-19 na Fundação Casa de Franca

Um funcionário da Fundação Casa de Franca procurou o Portal GCN/Sampi para denunciar um suposto surto de covid-19 dentro da unidade. Segundo o relato, oito adolescentes estariam com diagnóstico confirmado da doença, enquanto três funcionários foram afastados e outros sete adolescentes estão isolados, aguardando resultado de exame.

De acordo com a denúncia, mesmo diante da situação, as atividades pedagógicas e religiosas seguem sendo realizadas normalmente, o que, segundo o servidor, colocaria em risco a saúde dos adolescentes e trabalhadores. “Está um surto muito grande de covid na Fundação Casa de Franca, e mesmo assim estão mantendo as atividades. Estão colocando a vida dessas pessoas em risco”, afirmou o funcionário, que preferiu não se identificar por temer represálias.

A Fundação Casa, em nota, confirmou a existência de casos e informou que medidas foram tomadas assim que a situação foi detectada. “A Fundação Casa informa que, assim que foram constatados casos de covid-19 envolvendo adolescentes e servidores do Casa Franca, adotou imediatamente as medidas necessárias para isolar os adolescentes e afastar os servidores. Todos passam bem”, diz a nota.