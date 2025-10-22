22 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ALERTA

Denúncia aponta surto de covid-19 na Fundação Casa de Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Agência SP
Casos de covid-19 teriam se espalhado rapidamente pela unidade
Casos de covid-19 teriam se espalhado rapidamente pela unidade

Um funcionário da Fundação Casa de Franca procurou o Portal GCN/Sampi para denunciar um suposto surto de covid-19 dentro da unidade. Segundo o relato, oito adolescentes estariam com diagnóstico confirmado da doença, enquanto três funcionários foram afastados e outros sete adolescentes estão isolados, aguardando resultado de exame.

De acordo com a denúncia, mesmo diante da situação, as atividades pedagógicas e religiosas seguem sendo realizadas normalmente, o que, segundo o servidor, colocaria em risco a saúde dos adolescentes e trabalhadores. “Está um surto muito grande de covid na Fundação Casa de Franca, e mesmo assim estão mantendo as atividades. Estão colocando a vida dessas pessoas em risco”, afirmou o funcionário, que preferiu não se identificar por temer represálias.

A Fundação Casa, em nota, confirmou a existência de casos e informou que medidas foram tomadas assim que a situação foi detectada. “A Fundação Casa informa que, assim que foram constatados casos de covid-19 envolvendo adolescentes e servidores do Casa Franca, adotou imediatamente as medidas necessárias para isolar os adolescentes e afastar os servidores. Todos passam bem”, diz a nota.

A instituição acrescentou que a Unidade de Atenção e Saúde do Adolescente, com apoio da Vigilância Sanitária de Franca, acompanha os casos e implementou ações preventivas, como uso obrigatório de máscaras, reforço da higienização dos ambientes e disponibilização de álcool em gel.

Ainda segundo a Fundação Casa, as atividades diárias seguem normalmente com os jovens que não apresentaram sintomas, respeitando os protocolos sanitários vigentes.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários