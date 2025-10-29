O Outubro Rosa incentiva a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama. Para isso, várias iniciativas têm sido realizadas. Em Franca, a Acif é responsável por uma dessas campanhas, que recebe doações de lenços e turbantes até esta quinta-feira, 30.

Os materiais serão doados a duas instituições - o Centro de Voluntários da Saúde de Franca e o Iansa (Instituição de Apoio Nossa Senhora Aparecida), que são instituições que auxiliam no tratamento de pessoas com câncer.

“Cumprir nossa responsabilidade social faz parte do propósito da Acif. O desenvolvimento de uma cidade vai muito além do econômico, ele passa pelo cuidado com as pessoas e pela solidariedade. Mobilizações como esta são importantes. Elas fortalecem nossa comunidade, despertam empatia e ajudam a transformar gestos simples em esperança para quem precisa”, afirmou o presidente da entidade, Fernando Rached Jorge.