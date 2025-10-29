O Outubro Rosa incentiva a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama. Para isso, várias iniciativas têm sido realizadas. Em Franca, a Acif é responsável por uma dessas campanhas, que recebe doações de lenços e turbantes até esta quinta-feira, 30.
Os materiais serão doados a duas instituições - o Centro de Voluntários da Saúde de Franca e o Iansa (Instituição de Apoio Nossa Senhora Aparecida), que são instituições que auxiliam no tratamento de pessoas com câncer.
“Cumprir nossa responsabilidade social faz parte do propósito da Acif. O desenvolvimento de uma cidade vai muito além do econômico, ele passa pelo cuidado com as pessoas e pela solidariedade. Mobilizações como esta são importantes. Elas fortalecem nossa comunidade, despertam empatia e ajudam a transformar gestos simples em esperança para quem precisa”, afirmou o presidente da entidade, Fernando Rached Jorge.
As doações podem ser realizadas na sede da Acif, localizada na rua Monsenhor Rosa, 1.940, no Centro da cidade, até esta quinta. O funcionamento do local é das 8h às 18h. No local da doação, será possível escrever um recado de apoio, que será entregue junto ao item doado, seja ele um lenço ou um turbante.
Serviço
Campanha Acif em prol do Outubro Rosa
- Itens para doação: lenços e turbantes.
- Prazo: até 30 de outubro.
- Local: Acif – Rua Monsenhor Rosa, 1940 – Centro.
- Horário: das 8h às 18h.
- Instituições beneficiadas: Centro de Voluntários da Saúde de Franca e Iansa (Instituição de Apoio Nossa Senhora Aparecida).
