Quer reformar a casa? Veja como conseguir o crédito de R$ 30 mil

O Governo Federal, em parceria com a Caixa Econômica Federal, lançou o programa "Reforma Casa Brasil - Minha Casa, Minha Vida", que disponibilizará R$ 40 bilhões em crédito para a reforma, melhoria ou ampliação de moradias em Franca e no resto do país. A contratação do financiamento estará disponível a partir do dia 3 de novembro.

Quem pode solicitar?

O programa principal é voltado para famílias que já possuem imóvel, mas precisam realizar reparos estruturais (telhados, pisos, instalações elétricas/hidráulicas), adequações de acessibilidade ou ampliar a residência. É necessário morar em áreas urbanas de capitais ou cidades com mais de 300 mil habitantes (ou em arranjos populacionais com essa população).

Existem duas faixas de renda dentro do Minha Casa, Minha Vida (MCMV):