Médica de Franca representa o Brasil em concurso na Tailândia

Nascida e criada em Franca, a médica dermatologista Jessica Trindade Bruxelas de Freitas, de 30 anos, está do outro lado do mundo, na Tailândia, representando não apenas o Brasil, mas também carregando suas raízes francanas em um concurso de beleza internacional: o Miss Wellness World.
Jessica, que morou em Franca até concluir o ensino médio no Colégio Objetivo e é filha do médico Renato Bruxelas de Freitas, foi convidada pelo Concurso Nacional de Beleza (CNB) para participar do evento, que tem uma proposta diferenciada. "O idealizador dele acredita que a beleza pode ser uma porta para inspirarmos outras pessoas. E que podemos dessa forma inspirar outras pessoas a terem um maior bem estar global: mente, corpo e alma", explica Jessica.
A competição, que começou no dia 18 e segue até o dia 26 de outubro, passando por cidades como Bangkok e Chiang Mai, envolve um intenso confinamento de 10 dias. "Durante o concurso são bem puxados nossos dias. Há dias que iniciamos às 5 horas da manhã, com maquiagem e cabelo, e depois já iniciamos as programações como visitas turísticas, além das sociais, como hospitais, entre outras", relata a médica.
As candidatas são avaliadas não só pela beleza, mas também pelo comportamento e interação com as demais participantes e a equipe.
Plataforma social e raízes francanas
Aproveitando a visibilidade do concurso, Jessica escolheu uma causa alinhada à sua profissão. "Eu quero, através da minha participação, falar sobre a saúde mental e principalmente sua relação com a pele. Como pacientes com cicatrizes apresentam estigmas, e que também nossa mente pode refletir em nossa pele", detalha.
Apesar de hoje morar no Rio de Janeiro, onde fez especializações e atua como dermatologista, dando aulas em hospital e participando de grupos de estudo, Jessica faz questão de ressaltar sua origem. "Carrego muito orgulho de ser francana", afirma. Inclusive, a médica anunciou que voltará para Franca assim que seu consultório, que está em construção, estiver pronto. Sua trajetória acadêmica começou cedo, sendo aprovada em medicina na faculdade estadual de São José do Rio Preto aos 17 anos, logo após o ensino médio.
Cultura e representatividade
O concurso também promove uma imersão cultural. "Aqui temos aulas de beleza e uma coisa diferente que estou amando, que tem dias que estamos vestindo trajes típicos dos tailandeses", conta Jessica. Ela também levou um traje típico brasileiro, desenhado por estilistas, representando os povos originários da Amazônia, sua fauna e flora, com a cor verde predominante, remetendo às matas e à bandeira nacional. No primeiro dia do evento, na apresentação oficial, ela homenageou o Brasil com um vestido amarelo ouro e bolsa verde.
A grande final do Miss Wellness World acontecerá neste domingo, 26, às 14h na Tailândia, o que corresponde às 4h da manhã no horário de Brasília.
