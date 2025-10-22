Médica de Franca representa o Brasil em concurso na Tailândia

Nascida e criada em Franca, a médica dermatologista Jessica Trindade Bruxelas de Freitas, de 30 anos, está do outro lado do mundo, na Tailândia, representando não apenas o Brasil, mas também carregando suas raízes francanas em um concurso de beleza internacional: o Miss Wellness World.

Jessica, que morou em Franca até concluir o ensino médio no Colégio Objetivo e é filha do médico Renato Bruxelas de Freitas, foi convidada pelo Concurso Nacional de Beleza (CNB) para participar do evento, que tem uma proposta diferenciada. "O idealizador dele acredita que a beleza pode ser uma porta para inspirarmos outras pessoas. E que podemos dessa forma inspirar outras pessoas a terem um maior bem estar global: mente, corpo e alma", explica Jessica.

A competição, que começou no dia 18 e segue até o dia 26 de outubro, passando por cidades como Bangkok e Chiang Mai, envolve um intenso confinamento de 10 dias. "Durante o concurso são bem puxados nossos dias. Há dias que iniciamos às 5 horas da manhã, com maquiagem e cabelo, e depois já iniciamos as programações como visitas turísticas, além das sociais, como hospitais, entre outras", relata a médica.