Carreta com 23 toneladas de batata congelada tomba na região

Uma carreta carregada com 23 toneladas de batata congelada tombou na manhã desta segunda-feira, 20, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Igarapava. O acidente aconteceu por volta das 7h, no km 444, sentido interior, e deixou o trânsito parcialmente interditado durante todo o dia.
De acordo com a concessionária Entrevias, responsável pelo trecho, o motorista seguia pela segunda faixa da pista dupla quando perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos. O veículo saiu da pista, entrou em uma canaleta de escoamento de água e tombou, ficando parcialmente imobilizado entre o acostamento e o canteiro lateral.
O condutor não se feriu. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender a ocorrência e auxiliar na sinalização do local.
Por volta das 11h30, uma outra carreta chegou ao ponto do acidente para realizar o transbordo da carga, mas o procedimento não pôde ser iniciado sem a presença de uma viatura da Polícia Militar Rodoviária. O acostamento e uma das faixas de rolamento (faixa 3) foram interditados, e o trabalho de remoção da carga teve início por volta das 14h53; o tráfego segue com lentidão no trecho.
O tempo estava bom no momento do tombamento.
