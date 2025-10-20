20 de outubro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil investiga dupla que passou atirando na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução
Carro que a dupla passou enquanto efetuava os disparos
Carro que a dupla passou enquanto efetuava os disparos

A Polícia Civil de Miguelópolis investiga uma dupla que foi flagrada efetuando disparos de arma de fogo em frente a um bar no Centro da cidade, na noite do último sábado, 18.

Os tiros foram disparados pelo passageiro de uma BMW branca, que passou em frente a um restaurante e choperia localizado na região central. Os disparos causaram pânico entre clientes e moradores próximos.

Segundo relatos de consumidores que estavam no local, nenhuma viatura compareceu após o ocorrido, mesmo após a Polícia Militar ter sido chamada. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Civil confirmou que instaurou um inquérito para identificar os autores dos disparos e o veículo utilizado.

