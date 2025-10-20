Polícia Civil investiga dupla que passou atirando na região

A Polícia Civil de Miguelópolis investiga uma dupla que foi flagrada efetuando disparos de arma de fogo em frente a um bar no Centro da cidade, na noite do último sábado, 18.

Os tiros foram disparados pelo passageiro de uma BMW branca, que passou em frente a um restaurante e choperia localizado na região central. Os disparos causaram pânico entre clientes e moradores próximos.

Segundo relatos de consumidores que estavam no local, nenhuma viatura compareceu após o ocorrido, mesmo após a Polícia Militar ter sido chamada. Ninguém ficou ferido.