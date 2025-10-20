Caminhoneiro bêbado é detido após derrubar fios e bater em postes

Um caminhoneiro de 58 anos foi detido na tarde desse domingo, 19, após dirigir de forma perigosa, derrubar fios de telefonia e bater em postes em bairros da região Oeste de Franca. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca como embriaguez ao volante, mas após exames o motorista foi liberado.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista atingiu um poste na rua Beatriz Fernandes Carraro, no Jardim João Liporoni. Câmeras de segurança registraram o momento em que a caçamba do caminhão derrubou os fios.

Mesmo após o impacto, o motorista não parou e continuou trafegando pelos bairros Villagio Mundo Novo, João Liporoni e Meireles. Em vídeos gravados por outros condutores, o caminhão aparece quase tombando em uma curva antes de ser interceptado pela Polícia Militar na avenida Dr. Severino Márcio Pereira Meirelles.