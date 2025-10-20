Caminhoneiro bêbado é detido após derrubar fios e bater em postes

Um caminhoneiro de 58 anos foi detido na tarde desse domingo, 19, após dirigir de forma perigosa, derrubar fios de telefonia e bater em postes em bairros da região Oeste de Franca. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca como embriaguez ao volante, mas após exames o motorista foi liberado.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista atingiu um poste na rua Beatriz Fernandes Carraro, no Jardim João Liporoni. Câmeras de segurança registraram o momento em que a caçamba do caminhão derrubou os fios.
Mesmo após o impacto, o motorista não parou e continuou trafegando pelos bairros Villagio Mundo Novo, João Liporoni e Meireles. Em vídeos gravados por outros condutores, o caminhão aparece quase tombando em uma curva antes de ser interceptado pela Polícia Militar na avenida Dr. Severino Márcio Pereira Meirelles.
Segundo o boletim, uma testemunha relatou que seguiu o veículo após ver o motorista derrubando postes e avisou uma viatura da Polícia Militar, que conseguiu realizar a abordagem.
Durante a ação, os policiais constataram que o caminhoneiro apresentava sinais claros de embriaguez, como odor etílico, fala alterada, desequilíbrio e sonolência.
O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde passou por exame clínico. O laudo médico apontou que ele apresentava sinais compatíveis com estado de embriaguez, embora o médico legista tenha registrado que não era possível afirmar o grau exato de embriaguez.
O caminhão, que pertence ao próprio motorista, ficou estacionado na via, já que não havia outro condutor habilitado para retirá-lo do local.
O homem foi ouvido e liberado após os procedimentos. O caso será investigado pela Delegacia Seccional de Franca.
