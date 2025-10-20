20 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Caminhoneiro bêbado é detido após derrubar fios e bater em postes

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Caminhão quase tombando durante uma curva em Franca
Caminhão quase tombando durante uma curva em Franca

Um caminhoneiro de 58 anos foi detido na tarde desse domingo, 19, após dirigir de forma perigosa, derrubar fios de telefonia e bater em postes em bairros da região Oeste de Franca. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca como embriaguez ao volante, mas após exames o motorista foi liberado.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista atingiu um poste na rua Beatriz Fernandes Carraro, no Jardim João Liporoni. Câmeras de segurança registraram o momento em que a caçamba do caminhão derrubou os fios.

Mesmo após o impacto, o motorista não parou e continuou trafegando pelos bairros Villagio Mundo Novo, João Liporoni e Meireles. Em vídeos gravados por outros condutores, o caminhão aparece quase tombando em uma curva antes de ser interceptado pela Polícia Militar na avenida Dr. Severino Márcio Pereira Meirelles.

Segundo o boletim, uma testemunha relatou que seguiu o veículo após ver o motorista derrubando postes e avisou uma viatura da Polícia Militar, que conseguiu realizar a abordagem.

Durante a ação, os policiais constataram que o caminhoneiro apresentava sinais claros de embriaguez, como odor etílico, fala alterada, desequilíbrio e sonolência.

O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde passou por exame clínico. O laudo médico apontou que ele apresentava sinais compatíveis com estado de embriaguez, embora o médico legista tenha registrado que não era possível afirmar o grau exato de embriaguez.

O caminhão, que pertence ao próprio motorista, ficou estacionado na via, já que não havia outro condutor habilitado para retirá-lo do local.

O homem foi ouvido e liberado após os procedimentos. O caso será investigado pela Delegacia Seccional de Franca.

