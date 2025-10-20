20 de outubro de 2025
LUTO

Aos 83 anos, morre Hiroto Matsubara, da Esfirra do Japonês

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Comerciante Hiroto Matsubara ao lado da mulher Glêdes Gonçalves Matsubara
Comerciante Hiroto Matsubara ao lado da mulher Glêdes Gonçalves Matsubara

O comerciante Hiroto Matsubara, de 83 anos, conhecido como "Japonês da Esfirra de Jeriquara", morreu nesse domingo, 19. Ele lutava contra um câncer no estômago desde o ano passado. Hiroto era viúvo e deixa quatro filhos, oito netos e dois bisnetos.

Hiroto e sua mulher, Glêdes Gonçalves Matsubara — que morreu em 2018 —, viveram por um período em São Paulo, mas nos últimos anos se estabeleceram em Jeriquara, cidade natal de Glêdes e onde ela fundou a esfirraria.

A esfirra de massa artesanal leve e bem fininha se tornou o carro-chefe da lanchonete. A Esfirra do Japonês é frequentado por muitas pessoas. Ao longo dos anos, o estabelecimento recebeu autoridades políticas quando estavam de passagem pela cidade.

Hiroto, também conhecido como Celso, foi sepultado às 10h desta segunda-feira, 20, no Cemitério de Jeriquara.

