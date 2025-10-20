Região de Franca tem 320 vagas de emprego abertas; CONFIRA

Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) da região de Franca divulgaram 320 vagas de emprego nesta segunda-feira, 20.

Em Franca, foram abertas 245 vagas de emprego. A maior oferta é para operador de telemarketing receptivo, com 120 oportunidades. Além desse cargo, há vagas para outras funções, como trabalhador no cultivo de mudas, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, costurador de calçados, professor de alunos com deficiência múltipla, eletricista de instalações, vendedor de comércio varejista, faxineiro, cuidador de idosos, operador de ceifadeira, vendedor de domicílio, servente de obras, técnico em segurança do trabalho, instalador de tubulações, soldador, lavador de veículos, pedreiro, entre outros.

Na região, as oportunidades se estendem para Batatais, Ituverava e Orlândia, com vagas como cabeleireiro, operador de caixa, repositor de mercadorias, vigia, montador de estruturas metálicas e outras opções.