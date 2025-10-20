Franca recebe encontro de brechós em novembro; VEJA

A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promoverá, em 3 de novembro, às 19h, um encontro voltado aos empreendedores de brechós da cidade. O evento, que acontecerá na sede da entidade, tem o objetivo de estimular a profissionalização e o fortalecimento do setor, em um momento de expansão do mercado de moda sustentável.
De acordo com dados do Sebrae-SP, Franca conta atualmente com 94 pequenos negócios voltados ao comércio varejista de produtos usados, acompanhando a tendência de crescimento observada em todo o estado de São Paulo, que soma 7.348 empreendimentos do ramo.
Durante o encontro, será apresentado o Programa Empreender Acif, iniciativa que reúne empresas de um mesmo segmento para desenvolver seus negócios de forma coletiva, com base em capacitações, missões empresariais, feiras e projetos setoriais.
A programação também inclui a palestra “Vender Valor, Vestir Propósito”, ministrada pelo especialista em branding Edmilson Lima, que abordará estratégias para gerar valor e identidade às marcas de moda circular.
Para a coordenadora do Programa Empreender Acif, Karla Roncari, a proposta é fortalecer a visão de que os brechós são negócios com potencial de crescimento. “Profissionalizar o negócio é um passo essencial para o crescimento dos brechós. Muitos começam informalmente, mas quando os empreendedores passam a se enxergar como empresários, tudo muda: a gestão melhora, as oportunidades aumentam e o reconhecimento do trabalho vem.”
Karla destacou ainda que o programa tem estimulado a união entre empreendedores de diferentes setores, com resultados positivos em gestão, visibilidade e inovação. “Queremos que as empreendedoras de brechós vejam o quanto podem evoluir juntas, transformando o propósito sustentável em oportunidades reais de desenvolvimento”, afirmou.
O evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição prévia pelo link (clique aqui). As vagas são limitadas.
