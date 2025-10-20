Franca recebe encontro de brechós em novembro; VEJA

A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promoverá, em 3 de novembro, às 19h, um encontro voltado aos empreendedores de brechós da cidade. O evento, que acontecerá na sede da entidade, tem o objetivo de estimular a profissionalização e o fortalecimento do setor, em um momento de expansão do mercado de moda sustentável.

De acordo com dados do Sebrae-SP, Franca conta atualmente com 94 pequenos negócios voltados ao comércio varejista de produtos usados, acompanhando a tendência de crescimento observada em todo o estado de São Paulo, que soma 7.348 empreendimentos do ramo.

Durante o encontro, será apresentado o Programa Empreender Acif, iniciativa que reúne empresas de um mesmo segmento para desenvolver seus negócios de forma coletiva, com base em capacitações, missões empresariais, feiras e projetos setoriais.