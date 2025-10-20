Golpista finge ser da Prefeitura e rouba idoso em Franca

Um aposentado de 84 anos foi vítima de um golpe praticado por um falso entregador no Jardim Ângela Rosa, em Franca. A ocorrência foi registrada no sábado, 18, e o portal GCN/Sampi teve acesso às imagens nesta segunda-feira, 20. O criminoso fugiu levando o cartão bancário do idoso e fez duas compras no valor total de R$ 300.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o idoso havia acabado de estacionar o carro em frente à própria casa, por volta das 9h, após deixar sua companheira na igreja. Nesse momento, um homem em uma motocicleta se aproximou e iniciou uma conversa, perguntando se o aposentado seria o titular de um CPF com final “06”. O idoso confirmou.
O suspeito, então, afirmou que estava ali para entregar um envelope da Prefeitura, que teria como objetivo atualizar cadastros do Detran-SP. O documento, impresso com timbres falsos, informava que seria cobrada uma taxa simbólica de R$ 4,60 pelo “deslocamento e assinatura do recebedor”.
O idoso, acreditando na história, entregou R$ 5 ao homem, que disse não poder receber em dinheiro, apenas por aplicativo ou cartão de crédito. Sem desconfiar, o aposentado pegou o cartão e entregou ao suposto entregador, que pediu a senha para realizar a cobrança.
Ele utilizou duas maquininhas, uma verde e outra branca, alegando erro na primeira tentativa. Enquanto simulava o pagamento, o falso motoboy pediu um copo d’água, e o neto do idoso entrou em casa para buscar. Nesse momento, o criminoso fugiu levando o cartão bancário.
Minutos depois, a vítima percebeu que haviam sido realizadas duas transações, uma de R$ 100 e outra de R$ 200, em nome de estabelecimentos desconhecidos.
A Polícia Militar foi acionada e orientou a vítima a bloquear o cartão junto à operadora. Um boletim de ocorrência foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Até o momento, o autor do golpe não foi identificado, e as imagens de segurança da região poderão ajudar nas investigações.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.