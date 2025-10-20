Golpista finge ser da Prefeitura e rouba idoso em Franca

Um aposentado de 84 anos foi vítima de um golpe praticado por um falso entregador no Jardim Ângela Rosa, em Franca. A ocorrência foi registrada no sábado, 18, e o portal GCN/Sampi teve acesso às imagens nesta segunda-feira, 20. O criminoso fugiu levando o cartão bancário do idoso e fez duas compras no valor total de R$ 300.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o idoso havia acabado de estacionar o carro em frente à própria casa, por volta das 9h, após deixar sua companheira na igreja. Nesse momento, um homem em uma motocicleta se aproximou e iniciou uma conversa, perguntando se o aposentado seria o titular de um CPF com final “06”. O idoso confirmou.

O suspeito, então, afirmou que estava ali para entregar um envelope da Prefeitura, que teria como objetivo atualizar cadastros do Detran-SP. O documento, impresso com timbres falsos, informava que seria cobrada uma taxa simbólica de R$ 4,60 pelo “deslocamento e assinatura do recebedor”.