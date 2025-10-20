Lesão na mão pode afastar norte-americano do Franca Basquete

O Sesi Franca Basquete pode perder o primeiro jogador nesse NBB (Novo Basquete Brasil) por contusão. O ala-armador norte-americano Corderro Bennett machucou a mão esquerda na partida de estreia da competição nacional contra o Osasco, no último domingo, 19, em Osasco (SP). Franca venceu a partida por 105 a 60.
Bennett deixou a quadra logo aos 3 minutos de jogo, após sofrer um escorregão, provavelmente por causa de uma goteira no ginásio. No lance, o jogador bateu a mão no chão, resultando em uma luxação. Ele foi levado ao hospital municipal "Antônio Giglio", em Osasco, precisando imobilizar o dedo indicador.
A reportagem procurou o clube na manhã desta segunda-feira, 20, para saber a gravidade da lesão e por quantos jogos Bennett deve desfalcar o time no início do campeonato nacional. A assessoria informou que ainda aguardava os resultados dos exames. “Estamos aguardando a sequência de exames e avaliações do Departamento Médico para confirmar o prazo de recuperação.”
No período da tarde, o clube enviou uma posição do fisioterapeuta da equipe, Rogério Barbosa, sem nenhuma novidade: "fizemos um raio-x que constatou a luxação. Foi imobilizado e a gente tem observado uma boa evolução", informou o fisioterapeuta, sem dizer por quanto tempo o jogador deverá ficar sem jogar.
O Sesi Franca volta à quadra nesta terça-feira, 21, às 20h, contra o Pinheiros, no ginásio "Henrique Villaboim", na capital paulista. A delegação permanece em São Paulo para enfrentar o Paulistano nesta sexta-feira, 24, às 19h30, no ginásio "Antônio Prado Júnior".
O primeiro jogo da equipe comandada por Helinho Garcia, em casa, será contra o Caxias (RS), somente na terça-feira, 28, às 19h, no Pedrocão.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.