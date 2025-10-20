Lesão na mão pode afastar norte-americano do Franca Basquete

O Sesi Franca Basquete pode perder o primeiro jogador nesse NBB (Novo Basquete Brasil) por contusão. O ala-armador norte-americano Corderro Bennett machucou a mão esquerda na partida de estreia da competição nacional contra o Osasco, no último domingo, 19, em Osasco (SP). Franca venceu a partida por 105 a 60.

Bennett deixou a quadra logo aos 3 minutos de jogo, após sofrer um escorregão, provavelmente por causa de uma goteira no ginásio. No lance, o jogador bateu a mão no chão, resultando em uma luxação. Ele foi levado ao hospital municipal "Antônio Giglio", em Osasco, precisando imobilizar o dedo indicador.

A reportagem procurou o clube na manhã desta segunda-feira, 20, para saber a gravidade da lesão e por quantos jogos Bennett deve desfalcar o time no início do campeonato nacional. A assessoria informou que ainda aguardava os resultados dos exames. “Estamos aguardando a sequência de exames e avaliações do Departamento Médico para confirmar o prazo de recuperação.”