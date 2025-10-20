Franca segue com combustíveis mais caros da região, aponta ANP

Os preços dos combustíveis no interior paulista voltaram a colocar Franca no topo do ranking regional. De acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo), entre 21 de setembro e 12 de outubro de 2025, o município registrou as maiores médias de preço para etanol e gasolina comum entre as cidades analisadas, superando Ribeirão Preto, Sertãozinho e Barretos.

Em Franca, o preço do etanol subiu de R$ 4,26 para R$ 4,54 no período, um aumento de 6,57%. Já a gasolina comum, que já figurava entre as mais caras, passou de R$ 6,46 para R$ 6,55, alta de 1,39%. Desde a implantação da gasolina E30, mistura de gasolina com 30% de etanol anidro, no início de agosto, a cidade vem mantendo valores mais altos.

Nas demais cidades, os preços ficaram praticamente estáveis ou com leves oscilações: