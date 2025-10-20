Franca segue com combustíveis mais caros da região, aponta ANP

Os preços dos combustíveis no interior paulista voltaram a colocar Franca no topo do ranking regional. De acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo), entre 21 de setembro e 12 de outubro de 2025, o município registrou as maiores médias de preço para etanol e gasolina comum entre as cidades analisadas, superando Ribeirão Preto, Sertãozinho e Barretos.
Em Franca, o preço do etanol subiu de R$ 4,26 para R$ 4,54 no período, um aumento de 6,57%. Já a gasolina comum, que já figurava entre as mais caras, passou de R$ 6,46 para R$ 6,55, alta de 1,39%. Desde a implantação da gasolina E30, mistura de gasolina com 30% de etanol anidro, no início de agosto, a cidade vem mantendo valores mais altos.
Nas demais cidades, os preços ficaram praticamente estáveis ou com leves oscilações:
- Ribeirão Preto viu o etanol cair de R$ 4,12 para R$ 4,10 (-0,48%) e a gasolina de R$ 6,23 para R$ 6,19 (-0,64%).
- Sertãozinho manteve o mesmo preço durante todo o período: R$ 4,17 para etanol e R$ 6,13 para gasolina.
- Barretos teve comportamento oposto entre os combustíveis: o etanol subiu de R$ 4,05 para R$ 4,20 (+3,70%), enquanto a gasolina caiu de R$ 6,11 para R$ 6,06 (-0,82%).
A variação mostra que Franca continua sendo a cidade mais cara da região, com o litro da gasolina R$ 0,36 acima de Barretos — município com o menor preço neste ciclo — e o etanol R$ 0,44 mais caro do que em Ribeirão Preto.
Quanto custa para abastecer o tanque?
O motorista que deseja encher um tanque médio de 55 litros com etanol, que está em média a R$ 4,54, gastará cerca de R$ 250. Já para encher o mesmo tanque com gasolina, cotada a R$ 6,55, o gasto será de aproximadamente R$ 360 em Franca.
Qual compensa mais?
O etanol só é mais vantajoso que a gasolina se estiver pelo menos 30% mais barato. Considerando os preços atuais na cidade, os dois combustíveis estão equiparados, mas o derivado da cana-de-açúcar ainda aparece na frente, com uma vantagem mínima de 31%.
Sincopetro
A reportagem procurou o Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo) sobre os valores praticados em Franca nesta segunda-feira, mas não obteve resposta até o fechamento deste texto.
