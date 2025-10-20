Dia D de Multivacinação aplica 836 doses em Franca

A Secretaria de Saúde de Franca divulgou o balanço do Dia D da Campanha de Multivacinação, realizado no último sábado, 18. Ao todo, 836 doses de vacinas foram aplicadas nas 14 Unidades Básicas de Saúde que participaram da mobilização.
A ação teve como objetivo atualizar as carteiras de vacinação, em especial, de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, garantindo proteção contra doenças como HPV, febre amarela, sarampo, poliomielite e covid-19.
A Secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, destacou que a data, em um sábado, possibilita que quem não pode ir durante a semana consiga atualizar a cardeneta de vacinação.
Vacinação durante a semana
Entre as prioridades para a imunização, está a aplicação contra o HPV para jovens entre 15 a 19 anos.
Segundo a Prefeitura, durante a semana, o atendimento é prestado em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ESFs (Estratégias de Saúde da Família), das 8h às 19h e das 8h às 16h, respectivamente.
A campanha segue até o dia 31 deste mês de outubro.
