Novo julgamento de PM acusado de matar barbeiro será em novembro

O novo julgamento do ex-policial militar Tiago Morais Lopes, acusado de matar o barbeiro Matheus Gustavo Silva, de 25 anos, em julho de 2020, foi novamente remarcado pela Justiça para o dia 13 de novembro, às 9h, no Fórum de Franca.
Essa será a terceira data marcada para o júri, que já foi adiado duas vezes. Inicialmente, o julgamento estava previsto para 25 de setembro, mas acabou cancelado em razão de um compromisso na agenda da advogada de defesa, que impossibilitou a realização da sessão.
A segunda tentativa seria em 9 de outubro, porém, um novo pedido da defesa resultou em mais um adiamento. O motivo, segundo informações apuradas, é que tramita em instância superior um recurso que busca anular a decisão que determinou a repetição do júri, o qual havia absolvido o policial em junho de 2024.
A mãe da vítima, Simone da Silva, afirmou que a família vive a expectativa de finalmente ver o caso julgado. “Espero que a Justiça seja feita nesse (júri)”, disse. A mulher mora em Caraguatatuba, litora Norte de São Paulo, e voltará para Franca para acompanhar o novo julgamento.
O primeiro julgamento, realizado em junho de 2024, terminou com a absolvição do ex-policial, mas a decisão foi posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a realização de um novo júri popular.
O crime
Matheus foi morto na madrugada de 11 de julho de 2020, no cruzamento das avenidas Brasil e Francisco Delfino dos Santos, no Jardim Paulistano, em Franca.
Câmeras de segurança (veja o vídeo acima) registraram o momento em que ele e Tiago, que estavam em um carro, discutem. O policial deixou o local, mas voltou minutos depois, circulou pela região e atirou contra o barbeiro, que morreu no local atingido por dois disparos: um nas costas e outro nas nádegas.
Antes de ser morto, Matheus chegou a ligar para o 190, relatando estar sendo seguido por um carro prata cujo motorista estaria armado.
Tiago se apresentou à Polícia Civil alegando ter reagido a uma tentativa de assalto, versão que foi contestada pela família da vítima.
