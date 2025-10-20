Novo julgamento de PM acusado de matar barbeiro será em novembro

O novo julgamento do ex-policial militar Tiago Morais Lopes, acusado de matar o barbeiro Matheus Gustavo Silva, de 25 anos, em julho de 2020, foi novamente remarcado pela Justiça para o dia 13 de novembro, às 9h, no Fórum de Franca.

Essa será a terceira data marcada para o júri, que já foi adiado duas vezes. Inicialmente, o julgamento estava previsto para 25 de setembro, mas acabou cancelado em razão de um compromisso na agenda da advogada de defesa, que impossibilitou a realização da sessão.

A segunda tentativa seria em 9 de outubro, porém, um novo pedido da defesa resultou em mais um adiamento. O motivo, segundo informações apuradas, é que tramita em instância superior um recurso que busca anular a decisão que determinou a repetição do júri, o qual havia absolvido o policial em junho de 2024.