Bazar em prol de acamados busca aquecer vendas neste fim de ano

Uma iniciativa para ajudar pessoas doentes em Franca, sem recursos públicos, luta para manter os serviços para pelo menos 400 pacientes acamados na cidade. O projeto Voluntários 100% Legal existe há mais de 10 anos e sua receita é gerada pelas vendas de produtos através de um bazar permanente.
São comercializados itens a preços acessíveis nos valores de R$ 1 a R$ 10, como roupas, adulto e infantil, sapatos e outros artigos. O valor arrecadado é revertido na compra de produtos e equipamentos essenciais para quem precisa de cuidados especiais, como fraldas, pomadas, dietas, cadeira de rodas, cadeira de banho, colchão casca de ovo, camas hospitalares e andadores.
“Os objetivos do projeto incluem oferecer apoio e dignidade a pessoas acamadas ou em situação de fragilidade, garantir que pessoas sem condições financeiras tenham melhor qualidade de vida”, explica a presidente do projeto, Fabiana Marques, a Bia.
Outro desafio do projeto é manter o aluguel do prédio onde funciona o bazar. Segundo Bia, o aluguel é de R$ 1.500,00. "Infelizmente, o movimento tem sido muito fraco e isso tem dificultado bastante. Esperamos que essa situação melhore neste fim de ano", acrescentou Bia.
O projeto Voluntários 100% Legal atende diariamente e fica localizado no prédio do Clube dos Bagres, na rua General Carneiro, 873, no bairro Estação. O telefone é (16) 99225-9871.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.