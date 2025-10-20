Homem é preso em Franca com moto montada com 3 veículos

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 20, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta totalmente adulterada - com motor, chassi e placa com numeração de diferentes veículos, na Alameda Vicente Leporace, em Franca.
De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento pela região, policiais militares notaram que a moto apresentava barulho anormal no motor, indicando modificações. Os agentes deram sinal de parada, mas o condutor tentou fugir. Após breve acompanhamento, os policiais conseguiram interceptar o suspeito e realizar a abordagem.
Durante a vistoria, foi constatado que a motocicleta tinha componentes de três veículos distintos. O motor era de uma Honda Fan 125 cinza, da cidade de Cruz das Almas (BA); o chassi pertencia a uma Titan 125 vermelha, de Passos (MG); e a placa correspondia a uma Bashan Jonny Hype 110 preta.
Já o veículo conduzido pelo homem era, visualmente, uma Honda CG 125 vermelha, com tanque e carenagens pintadas.
Ao ser questionado, o homem afirmou que havia comprado a moto por R$ 2 mil através do Facebook, mas não sabia quem era o vendedor. Ele também disse não possuir recibo, documento ou qualquer prova da negociação.
A motocicleta foi apreendida e encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. O homem recebeu voz de prisão em flagrante por receptação e adulteração de veículo automotor.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
