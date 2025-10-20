20 de outubro de 2025
Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 20, em Franca:

Nome: José Carlos Barbosa
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Isaura Spirlandeli 
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h

