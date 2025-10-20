Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 20, em Franca:

Nome: José Carlos Barbosa

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Isaura Spirlandeli

Idade: 83 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h