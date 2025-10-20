Morre em Franca Mário Jacintho Ferraro, aos 98 anos

Morreu em Franca na madrugada deste domingo, 19, o empresário de família tradicional na cidade Mário Jacintho Ferraro, aos 98 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos.
Mário era grande apreciador de artes plásticas e ouvinte assíduo da Rádio Difusora AM. Ele deixa viúva a mulher Maria José, quatro filhos - Mário, Maria Emília, Rita e Raquel - e netos.
O corpo de Mário Jacintho Ferraro está sendo velado no velório São Vicente nesta segunda-feira, 20, das 7h às 10h. Seu sepultamento será em seguida, no Cemitério da Saudade, em Franca.
Nas redes sociais, a filha Raquel Ferraro prestou uma emocionante homenagem ao pai, ressaltando sua generosidade e caráter. “O papai retornou à casa do Pai... É difícil a despedida da alma mais nobre que conheci”, escreveu. Em seu depoimento, destacou a alegria e a dignidade com que Mário viveu quase um século de vida.
Ela descreveu o pai como um homem de virtudes raras, que nunca se deixou levar por críticas ou palavras duras. “Nunca, nunca, ouvi criticar ou falar mal de alguém... Um ser diferenciado, especial, rico em virtudes, alegre, que nos deixa um legado valoroso”, afirmou.
Raquel também mencionou o momento da despedida, marcado pela serenidade. “No silêncio da madrugada, ao testemunhar o seu último suspiro – com paz –, percebi a importância de se viver de maneira digna e tão bela”. A filha encerrou a mensagem com um agradecimento emocionado: “Vai em paz, paizinho amado... Procurarei te honrar por toda a minha existência! Te amo infinitamente! Minha bênção”.
Veja a mensagem, na íntegra:
O papai retornou à casa do Pai...
É difícil a despedida da alma mais nobre que conheci... A despedida do homem que mais vida queria ter, mais amigos fazer e mais amor à família dedicar.
Quanta sabedoria ao longo dos seus 98 anos; quanta doçura e leveza de espírito que me ensinou tanta coisa... Que nunca, nunca, ouvi criticar ou falar mal de alguém ou de algum acontecimento, sequer pronunciar palavras de baixo calão... Um ser diferenciado, especial, rico em virtudes, alegre, que nos deixa um legado valoroso.
O meu coração partido só se equipara, em dor e (já) saudade, ao tamanho da minha gratidão a Deus, por ter tido a honra de ser filha desse homem maravilhoso, lindo por fora e por dentro.
No silêncio da madrugada, ao testemunhar o seu último suspiro - com serenidade e paz -, percebi a importância de se viver de maneira digna e tão bela...
O céu é o limite para o senhor, agora...
Vai em paz, paizinho amado...
Procurarei te honrar por toda a minha existência!
Te amo infinitamente!!
Minha benção...
