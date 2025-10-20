Morre em Franca Mário Jacintho Ferraro, aos 98 anos

Morreu em Franca na madrugada deste domingo, 19, o empresário de família tradicional na cidade Mário Jacintho Ferraro, aos 98 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos.

Mário era grande apreciador de artes plásticas e ouvinte assíduo da Rádio Difusora AM. Ele deixa viúva a mulher Maria José, quatro filhos - Mário, Maria Emília, Rita e Raquel - e netos.

O corpo de Mário Jacintho Ferraro está sendo velado no velório São Vicente nesta segunda-feira, 20, das 7h às 10h. Seu sepultamento será em seguida, no Cemitério da Saudade, em Franca.