Natalia Timerman e Vanessa Maranha participam de bate-papo

O Sesc Franca promove, na noite desta quinta-feira, 23, um encontro especial entre duas importantes vozes da literatura contemporânea. A escritora e psiquiatra Natalia Timerman participa de um bate-papo com a psicóloga e escritora francana Vanessa Maranha, a partir das 19h30, no teatro da unidade. O evento faz parte da série "Encontros Literários" e tem entrada gratuita.

A conversa terá como tema central a escrita que permeia as relações humanas, explorando como a literatura pode desvendar as complexidades dos laços afetivos e sociais. O público terá a oportunidade de ouvir as perspectivas de duas autoras com trajetórias distintas, mas que convergem na investigação das subjetividades.

Natalia Timerman, que é médica psiquiatra e doutora em Letras, é autora de obras aclamadas como a coletânea de contos "Rachaduras", finalista do Prêmio Jabuti, e o romance "Copo Vazio". Vanessa Maranha, psicóloga e escritora residente em Franca, também tem uma carreira consolidada, com livros como "Contagem Regressiva", finalista do Prêmio São Paulo de Literatura.