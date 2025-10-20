Semana em Franca será de sol e temperaturas amenas

Franca amanheceu gelada nesta segunda-feira, 20, com os termômetros marcando 12,4ºC, segundo a estação do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), na região norte da cidade. A semana deve ser de tempo estável, com sol e aumento gradual das temperaturas.
O fim de semana chuvoso, com metade da chuva esperada para o mês caindo apenas no sábado, 18, fez com quem as temperaturas despencassem, com a mínima caindo exatos 10ºC em relação à última sexta-feira, 15, de acordo com dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo. No sábado, foram registrados 65 milímetros de chuva em Franca e mais 18,1 milímetros no domingo.
Para esta semana, mas a população precisa ficar atenta aos alertas de saúde. De acordo com a Climatempo, não há previsão de chuva, e os dias serão ideais para atividades ao ar livre, desde que tomados os devidos cuidados, principalmente com o índice UV extremo. A radiação solar estará em seu nível máximo. É fundamental evitar a exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia e usar protetor solar.
Previsão do tempo para a semana
Nesta segunda-feira, 20, o dia será de sol com muitas nuvens à tarde, e a noite terá diminuição da nebulosidade. A máxima não deve passar dos 23ºC.
De terça, 21, a sexta-feira, 24, o tempo ficará ainda mais firme. A previsão para todos os dias é de sol pleno, sem nuvens no céu, e noites de tempo aberto. As temperaturas sobem progressivamente:
- Terça-feira, 21: mínima de 12ºC e máxima de 23ºC;
- Quarta-feira, 22: mínima de 12ºC e máxima de 24ºC;
- Quinta-feira, 23: mínima de 13ºC e máxima de 25ºC;
- Sexta-feira, 24: mínima de 14ºC e máxima de 27ºC.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.