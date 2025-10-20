20 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PREVISÃO DO TEMPO

Semana em Franca será de sol e temperaturas amenas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Dartibale/GCN
Céu visto na manhã desta segunda-feira, 20, na zona oeste de Franca
Céu visto na manhã desta segunda-feira, 20, na zona oeste de Franca

Franca amanheceu gelada nesta segunda-feira, 20, com os termômetros marcando 12,4ºC, segundo a estação do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), na região norte da cidade. A semana deve ser de tempo estável, com sol e aumento gradual das temperaturas.

O fim de semana chuvoso, com metade da chuva esperada para o mês caindo apenas no sábado, 18, fez com quem as temperaturas despencassem, com a mínima caindo exatos 10ºC em relação à última sexta-feira, 15, de acordo com dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo. No sábado, foram registrados 65 milímetros de chuva em Franca e mais 18,1 milímetros no domingo.

Para esta semana, mas a população precisa ficar atenta aos alertas de saúde. De acordo com a Climatempo, não há previsão de chuva, e os dias serão ideais para atividades ao ar livre, desde que tomados os devidos cuidados, principalmente com o índice UV extremo. A radiação solar estará em seu nível máximo. É fundamental evitar a exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia e usar protetor solar.

Previsão do tempo para a semana

Nesta segunda-feira, 20, o dia será de sol com muitas nuvens à tarde, e a noite terá diminuição da nebulosidade. A máxima não deve passar dos 23ºC.

De terça, 21, a sexta-feira, 24, o tempo ficará ainda mais firme. A previsão para todos os dias é de sol pleno, sem nuvens no céu, e noites de tempo aberto. As temperaturas sobem progressivamente:

  • Terça-feira, 21: mínima de 12ºC e máxima de 23ºC;
  • Quarta-feira, 22: mínima de 12ºC e máxima de 24ºC;
  • Quinta-feira, 23: mínima de 13ºC e máxima de 25ºC;
  • Sexta-feira, 24: mínima de 14ºC e máxima de 27ºC.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários