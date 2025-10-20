Semana em Franca será de sol e temperaturas amenas

Franca amanheceu gelada nesta segunda-feira, 20, com os termômetros marcando 12,4ºC, segundo a estação do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), na região norte da cidade. A semana deve ser de tempo estável, com sol e aumento gradual das temperaturas.

O fim de semana chuvoso, com metade da chuva esperada para o mês caindo apenas no sábado, 18, fez com quem as temperaturas despencassem, com a mínima caindo exatos 10ºC em relação à última sexta-feira, 15, de acordo com dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo. No sábado, foram registrados 65 milímetros de chuva em Franca e mais 18,1 milímetros no domingo.

Para esta semana, mas a população precisa ficar atenta aos alertas de saúde. De acordo com a Climatempo, não há previsão de chuva, e os dias serão ideais para atividades ao ar livre, desde que tomados os devidos cuidados, principalmente com o índice UV extremo. A radiação solar estará em seu nível máximo. É fundamental evitar a exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia e usar protetor solar.

Previsão do tempo para a semana