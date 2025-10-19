20 de outubro de 2025
ACIDENTE

Capotamento na rodovia Ronan Rocha fere três pessoas

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google
Local onde aconteceu o acidente com três feridos
Local onde aconteceu o acidente com três feridos

Uma batida entre dois carros, seguido de um capotamento na rodovia Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista, deixou três pessoas feridas e os veículos danificados, na tarde deste domingo.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um SUV SW4 e um Uno se chocaram lateralmente no km 23 da via.

Com o impacto, o Uno perdeu o controle, vindo a capotar e parar após bater em uma cerca. Os três ocupantes do Uno foram encaminhados para um hospital pela unidade de resgate. O motorista do SUV não se feriu.

O motorista da SW4 realizou o teste do bafômetro e não acusou uso de bebida alcoólica. Já o condutor do Uno se recusou a fazer o bafômetro.

A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência e as causas do acidente serão apuradas.

