Sesi Franca vence Osasco na estreia por 45 pontos de diferença

O Sesi Franca venceu o Osasco, por 105 a 60, neste domingo, 19, no ginásio Geodésico, em Osasco, na abertura do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26, iniciando a luta pelo pentacampeonato da competição brasileira.

O time de Franca começou atrás do marcador, mas Zu Júnior converteu uma bola de três pontos, empatou o jogo e, logo em seguida, Felício fez uma bola de três pontos com o time virando o placar, vencendo o primeiro quarto por 27 a 18.

A equipe visitante ditava o ritmo no quarto seguinte, chegou a abrir 15 pontos de diferença, vencendo o segundo período por 25 para 12.