Sesi Franca vence Osasco na estreia por 45 pontos de diferença

O Sesi Franca venceu o Osasco, por 105 a 60, neste domingo, 19, no ginásio Geodésico, em Osasco, na abertura do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26, iniciando a luta pelo pentacampeonato da competição brasileira.
O time de Franca começou atrás do marcador, mas Zu Júnior converteu uma bola de três pontos, empatou o jogo e, logo em seguida, Felício fez uma bola de três pontos com o time virando o placar, vencendo o primeiro quarto por 27 a 18.
A equipe visitante ditava o ritmo no quarto seguinte, chegou a abrir 15 pontos de diferença, vencendo o segundo período por 25 para 12.
Com bom aproveitamento no ataque e uma forte marcação, o time comandado por Helinho Garcia sobrava em quadra, abrindo 33 pontos de diferença, fazendo 27 a 16 no terceiro período, totalizando 79 a 46. Na sequência, o Franca abriu mais de 40 pontos, administrou o resultado no último quarto e garantiu a vitória.
O ala/armador Bennett deixou a quadra com uma luxação na mão e deve desfalcar o Franca nas próximas partidas.
O time volta a jogar pelo NBB nesta terça-feira, 21, contra o Pinheiros, em São Paulo.
Os destaques do Franca na pontuação foram Zu Júnior, Georginho e David Jackson, com 18, 17 e 17 pontos, respectivamente.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.