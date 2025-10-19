Sesi Franca começa a luta pelo penta do NBB ante o Osasco

O Sesi Franca começa a luta pelo pentacampeonato consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil) de 2025/26, com três partidas fora de casa. O primeiro compromisso será neste domingo, 19, às 15h, contra o Osasco, no ginásio Geodésico, em Osasco. Em seguida, a equipe francana enfrentará o Pinheiros, dia 21, no ginásio Henrique Villaboim, e o Paulistano, dia 24, no ginásio Antônio Prado Júnior, ambos em São Paulo.
A primeira partida da equipe comandada por Helinho Garcia perto de sua torcida será diante do Caxias-RS, dia 28. Depois receberá, novamente no ginásio Pedrocão, o Corinthians/RS, dia 30 de outubro.
O Sesi Franca apresenta seis mudanças em relação ao campeonato passado quando bateu o Minas na final e ficou com o tetracampeonato seguido. Daquele time, foram embora Didi, Corvalán, Hettsheimeir, Nathan, Hinkle e Wesley. Na versão atual, o time trouxe Jaun Laterza, Felício, Corderro Bennett e Rafael Mineiro, mantendo as estrelas Lucas Dias, Georginho e David Jackson.
O clube também já anunciou a contratação do ala Luís Rodríguez, de 26 anos. O jogador com dupla nacionalidade (panamenho e americano) é aguardado em Franca somente no final de outubro, sem data definida. Com isso, ele vai perder os cinco primeiros jogos da equipe na competição nacional.
O Sesi Franca, que acabou de ser campeão paulista pela 17ª vez em sua história, luta pelo 14º título nacional. "Agora já é hora de utilizar toda essa confiança, essa motivação do título e começarmos bem o NBB", disse Helinho Garcia.
O treinador francano destaca que o Osasco, estreante no NBB, tem jogadores estrangeiros e atletas contratados juntos a outras grandes equipes do Brasil. "Toda atenção é necessária para que a gente possa fazer o nosso jogo fluir, começar bem o NBB".
