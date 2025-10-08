8 pessoas morrem no trânsito de Franca em setembro, aponta Detran

O mês de setembro foi o mais violento do ano no trânsito de Franca, segundo levantamento do Infosiga, banco de dados do Detran-SP. Ao todo, foram oito mortes registradas, um aumento de 700% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando apenas uma vítima fatal havia sido contabilizada.

De acordo com o relatório, três das vítimas eram motociclistas, três pedestres e duas ciclistas. A vítima mais jovem foi uma criança de apenas 4 anos, que morreu após ser atropelada na avenida Doutor Willian Azzuz, na zona norte da cidade.

Os óbitos ocorreram em diferentes pontos de Franca, incluindo avenidas São Francisco de Assis, Rio Branco, Ronan Rocha e trechos das rodovias Rionegro e Solimões e Ronan Rocha, além da rodovia Felipe Calixto que liga Franca a Ribeirão Corrente.