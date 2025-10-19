19 de outubro de 2025
PERIGO

Cavalos soltos invadem avenida e batem em carro no Pq. Castelo

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Para-brisa do carro ficou destruído
Para-brisa do carro ficou destruído

Uma motorista de 26 anos levou um grande susto e um prejuízo na noite desse sábado, 18, após três cavalos invadirem a avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no Parque Castelo, em Franca, e atingirem seu carro.

A jovem seguia na avenida no sentido Castelo ao Santa Lúcia, quando os animais repentinamente atravessaram a avenida.

Um deles, assustado, bateu no parabrisa e na frente do carro. Após a batida, os animais fugiram para a rua de cima da avenida, onde ficaram em um terreno.

A motorista, apesar do susto, não se feriu. A jovem chegou a acionar a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, mas como não houve vítimas, nenhuma viatura foi ao local.

Ela registrará um boletim de ocorrência e busca identificar o proprietário dos animais.

