Cavalos soltos invadem avenida e batem em carro no Pq. Castelo

Uma motorista de 26 anos levou um grande susto e um prejuízo na noite desse sábado, 18, após três cavalos invadirem a avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no Parque Castelo, em Franca, e atingirem seu carro.
A jovem seguia na avenida no sentido Castelo ao Santa Lúcia, quando os animais repentinamente atravessaram a avenida.
Um deles, assustado, bateu no parabrisa e na frente do carro. Após a batida, os animais fugiram para a rua de cima da avenida, onde ficaram em um terreno.
A motorista, apesar do susto, não se feriu. A jovem chegou a acionar a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, mas como não houve vítimas, nenhuma viatura foi ao local.
Ela registrará um boletim de ocorrência e busca identificar o proprietário dos animais.
