Benefícios secretos do INSS que todo professor deveria conhecer

Dizem que “ser professor é vocação”. Mas, se fosse só vocação, o INSS não precisaria de tanta regra para reconhecer o que é de direito, não é mesmo?

A verdade é que os professores têm direitos previdenciários especiais, mas boa parte deles nunca ouviu falar da metade desses benefícios.

E enquanto uns acreditam que só existe a aposentadoria do professor, outros acabam deixando dinheiro para trás todos os meses, por pura falta de informação.

1) Afinal, o que é a aposentadoria do professor?