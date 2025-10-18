Casal é preso com crack e cocaína no Jardim Aeroporto

Duas pessoas foram presas na noite desta sexta-feira, 17, por tráfico de drogas no bairro Jardim Aeroporto, em Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe recebeu denúncias de que uma casa estaria sendo usada como ponto de venda de entorpecentes. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram suspeitos entregando drogas a usuários.

Foram encontrados alguns pinos de cocaína e algumas pedras de crack, com o homem e a mulher.