Casal é preso com crack e cocaína no Jardim Aeroporto

Duas pessoas foram presas na noite desta sexta-feira, 17, por tráfico de drogas no bairro Jardim Aeroporto, em Franca.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe recebeu denúncias de que uma casa estaria sendo usada como ponto de venda de entorpecentes. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram suspeitos entregando drogas a usuários.
Foram encontrados alguns pinos de cocaína e algumas pedras de crack, com o homem e a mulher.
Três pessoas foram abordadas no local. Uma delas foi liberada na delegacia, após ser constatado que era usuário, enquanto ocasal foi preso em flagrante por tráfico de drogas.
A ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e segue sob investigação da Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.