18 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ZONA SUL

Casal é preso com crack e cocaína no Jardim Aeroporto

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Duas pessoas foram presas na noite desta sexta-feira, 17, por tráfico de drogas no bairro Jardim Aeroporto, em Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe recebeu denúncias de que uma casa estaria sendo usada como ponto de venda de entorpecentes. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram suspeitos entregando drogas a usuários.

Foram encontrados alguns pinos de cocaína e algumas pedras de crack, com o homem e a mulher.

Três pessoas foram abordadas no local. Uma delas foi liberada na delegacia, após ser constatado que era usuário, enquanto ocasal foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e segue sob investigação da Polícia Civil.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários