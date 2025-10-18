18 de outubro de 2025
NA CADEIA

Ladrão de casas é preso pela PM na Santa Helena, em Franca

Tempo de leitura: 1 min
Um ladrão já conhecido nos meios policiais por roubar casas em Franca foi preso pela Polícia Militar nessa sexta-feira, 17, após a expedição de um mandado de prisão em seu nome.

Segundo a Polícia Militar, ao tomar conhecimento do mandado, os policiais realizaram patrulhamento no bairro onde o criminoso mora, na Vila Santa Helena, e o encontraram em sua residência, na rua Luís Valentim Lemes, na zona oeste da cidade.

O criminoso, que é suspeito de participar de um roubo em que um vigilante foi ferido em setembro, no bairro São Joaquim, foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Após ser apresentado, o homem foi encaminhado para a cadeia do Jardim Guanabara. A Polícia Civil continua investigando o roubo, que já tem outra pessoa presa.

