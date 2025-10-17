Posto da Polícia Federal é inaugurado em Franca

O novo posto da Polícia Federal foi inaugurado em Franca nesta sexta-feira, 17, durante uma cerimônia realizada no shopping da cidade, onde passa a funcionar o PAC (Posto de Atendimento ao Cidadão). Após 17 anos de debates, o município finalmente passa a contar com uma autoridade federal em seu território.
Estiveram presentes na cerimônia os delegados Flávio Vieitez Reis, que representou o superintendente da Polícia Federal em São Paulo, e Cristiano Pádua, chefe da PF em Ribeirão Preto. A agente de Polícia Federal Ana Patrícia Ribeiro Approbato, que assumirá a chefia do posto em Franca, foi responsável por cortar a fita de inauguração.
"Nós estamos com uma expectativa muito boa de atender a população de Franca e região, prestando principalmente a emissão de passaporte e orientação com relação aos demais serviços", expressou Ana Patrícia.
A agente descreveu Franca como uma cidade com grande potencial. “Tem presença de faculdade, Justiça Federal e Ministério Público. Faltava uma unidade da Polícia, que nós estamos muito satisfeitos de estar aqui a partir desse momento”.
Cristiano Pádua falou da importância da chegada do novo posto na cidade e alguns dos serviços que serão prestados. “Além do atendimento presencial de emissão de passaportes, também serão prestados outros serviços, inclusive, principalmente com relação à orientação sobre outros serviços que são prestados pela Polícia Federal, como migração, a questão do Sinarme, e até mesmo para, eventualmente, o recebimento de algum tipo de denúncia, informações que a população tenha para trazer para a Polícia Federal”.
“São serviços prestados pela corporação e que boa parte deles a pessoa precisava realmente se deslocar para outras unidades, como Ribeirão e Uberaba, que são as mais próximas daqui, e agora não tem mais essa necessidade”, completou.
O delegado Flávio Vieitez Reis, que conduziu as investigações para prender o ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), destacou a importância de aproveitar experiências anteriores para fortalecer e aprimorar as atividades da Polícia Federal em Franca.
“A Polícia Federal atua com um viés muito forte no combate à corrupção e a crimes contra o Estado brasileiro. Toda a experiência que nós trazemos, desde as investigações que são produzidas em Brasília, pela nossa sede, quanto pela superintendência de São Paulo e a própria delegacia de Ribeirão Preto, podemos utilizar para analisar a dinâmica criminal em Franca.”
“Essa nossa experiência mostra que, estando você no local presente, você consegue buscar informações de uma forma mais precisa e que a gente consiga atuar de uma forma mais eficaz no combate ao crime organizado”, completou o delegado.
Flávio também citou a importância de estabelecer um posto da Polícia Federal em Franca. Segundo o representante, a eficiência da iniciativa será medida em números, com o decorrer das atividades. "Hoje, nós temos uma grande parte da população que é atendida em Ribeirão Preto e vem da região de Franca. Nós vamos conseguir otimizar o nosso serviço, prestar um serviço de forma mais célere, por ter exatamente uma diminuição dessa distância, do deslocamento dos cidadãos".
Autoridades presentes
O evento contou com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), que comemorou a chegada do posto à cidade e desejou sucesso para a organização. Os vereadores Marcelo Tidy (MDB) e Gilson Pelizaro (PT) marcaram presença, além de representantes das polícias Civil e Militar.
Anos de discussões
Franca carregava pelo menos 17 anos de discussões na busca de uma Delegacia da Polícia Federal na cidade. Em 2008, o MPF (Ministério Público Federal) ajuizou ação civil pública requerendo que a União tornasse possível a instalação e manutenção da Delegacia da Polícia Federal em Franca. Em 2009, a Justiça Federal atendeu ao pedido do MPF e deu o prazo de um ano à União para que instalasse a delegacia.
Mesmo recorrendo da decisão e levando o caso ao TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), a União perdeu o recurso, mantendo a sentença inicial. Em maio de 2024, a União fez uma proposta de acordo que, em vez de estabelecer uma delegacia, estabelecesse um PAC na cidade, e o MPF aceitou o acordo.
Na época, previa-se que o PAC teria que ser instalado em até 90 dias, porém teria até seis meses para estar funcionando. Um ano e cinco meses depois, ocorreu a inauguração do estabelecimento.
