Posto da Polícia Federal é inaugurado em Franca

O novo posto da Polícia Federal foi inaugurado em Franca nesta sexta-feira, 17, durante uma cerimônia realizada no shopping da cidade, onde passa a funcionar o PAC (Posto de Atendimento ao Cidadão). Após 17 anos de debates, o município finalmente passa a contar com uma autoridade federal em seu território.

Estiveram presentes na cerimônia os delegados Flávio Vieitez Reis, que representou o superintendente da Polícia Federal em São Paulo, e Cristiano Pádua, chefe da PF em Ribeirão Preto. A agente de Polícia Federal Ana Patrícia Ribeiro Approbato, que assumirá a chefia do posto em Franca, foi responsável por cortar a fita de inauguração.

"Nós estamos com uma expectativa muito boa de atender a população de Franca e região, prestando principalmente a emissão de passaporte e orientação com relação aos demais serviços", expressou Ana Patrícia.