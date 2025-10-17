Direito de Franca é o 3° curso mais concorrido da Unesp

O curso de Direito (matutino) em Franca é o terceiro mais concorrido do vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista), com 2.368 candidatos disputando 48 vagas - uma média de 49,3 por vaga.
Ao todo, a edição 2026 registrou 65.218 inscritos para 5.867 vagas, o que representa uma média geral de 11,1 candidatos por vaga. Na edição anterior, foram 64.834 inscritos para 6.596 vagas (média de 9,8). O crescimento da concorrência foi de 13,3% em relação ao exame passado.
Cursos mais concorridos do Vestibular Unesp 2026
Curso - Cidade - Candidatos por vaga
- Medicina - Botucatu - 271,0
- Psicologia (integral) - Bauru - 56,4
- Direito (matutino) - Franca - 49,3
- Ciência da Computação - Bauru - 36,9
- Psicologia (noturno) - Bauru - 34,7
- Ciências biomédicas - Botucatu - 31,3
- Medicina veterinária - Botucatu - 29,1
- Engenharia química - Araraquara 24,7
- Nutrição - Botucatu - 24,5
- Ciência da computação - São José do Rio Preto - 23,9
Clique aqui para conferir a relação de cada curso.
Cidades com aplicação das provas
No estado de São Paulo
- Americana, Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Campinas, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Jundiaí, Marília, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rosana, Santo André, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.
Cidades em outros estados
- Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG)
Vagas e cursos por cidade
Cidade - Vagas - Cursos
- Araçatuba - 112 - Medicina veterinária, odontologia
- Araraquara - 678 - Administração pública, ciências econômicas, ciências sociais, eng. de bioprocessos e biotecnologia, eng. química, farmácia, letras, odontologia, pedagogia, química
- Assis - 309 - Ciências biológicas, eng. de bioprocessos e biotecnologia, história, letras, psicologia
- Bauru - 899 - Arquitetura e urbanismo, artes visuais, ciência da computação, ciências biológicas, comunicação (rádio, tv e internet), design, educação física, eng. civil, eng. produção, eng. elétrica, eng. mecânica, física, jornalismo, matemática, meteorologia, pedagogia, psicologia, química, relações públicas, sistemas de informação
- Botucatu - 478 - Ciências biológicas, ciências biomédicas, enfermagem, eng. agronômica, eng. de bioprocessos e biotecnologia, eng. florestal, física médica, medicina, medicina veterinária, nutrição, zootecnia
- Dracena - 62 - Eng. agronômica, zootecnia
- Franca - 328 - Direito, história, relações internacionais, serviço social
- Guaratinguetá - 243 - Eng. civil, eng. de materiais, eng. de produção, eng. elétrica, eng. mecânica, física, matemática
- Ilha Solteira - 234 - Ciências biológicas, eng. agronômica, eng. civil, eng. elétrica, eng. mecânica, física, matemática, zootecnia
- Itapeva - 58 - Eng. de produção, eng. industrial (madeira)
- Jaboticabal - 224 - Administração, ciências biológicas, eng. agronômica, medicina veterinária, zootecnia
- Marília - 351 - Arquivologia, biblioteconomia, ciências sociais, filosofia, fisioterapia, fonoaudiologia, pedagogia, relações internacionais, terapia ocupacional
- Ourinhos - 46 - Geografia
- Presidente Prudente - 461 - Arquitetura e urbanismo, ciência da computação, educação física, eng. ambiental, eng. cartográfica e de agrimensura, estatística, física, fisioterapia, geografia, matemática, pedagogia, química
- Registro - 56 - Eng. agronômica, eng. de pesca
- Rio Claro - 373 - Ciências da computação, ciências biológicas, ecologia, educação física, eng. ambiental, física, geografia, geologia, matemática, pedagogia
- Rosana - 50 - Eng. de energia, turismo
- São João da Boa Vista - 62 - Eng. aeronáutica, eng. eletrônica e de telecomunicações
- São José do Rio Preto - 344 - Ciência da computação, ciências biológicas, eng. de alimentos, física, letras, letras - tradução, matemática, pedagogia, química
- São José dos Campos - 96 - Eng. ambiental, odontologia
- São Paulo - 185 - Artes cênicas, arte-teatro, artes visuais, música (bacharelado e licenciatura)
- São Vicente - 64 - Ciências biológicas
- Sorocaba - 64 - Eng. ambiental, eng. de controle e automação
- Tupã - 90 - Administração, eng. de biossistemas
Calendário Unesp 2026
1ª fase (Conhecimentos Gerais): 2 de novembro de 2025
- Resultado da 1ª fase e convocação da 2ª: 28 de novembro de 2025
2ª fase:
- 7 de dezembro de 2025 (Ciências humanas, ciências da natureza e matemática)
- 8 de dezembro de 2025 (Linguagens e redação)
- Resultado final: 30 de janeiro de 2026
