Direito de Franca é o 3° curso mais concorrido da Unesp

O curso de Direito (matutino) em Franca é o terceiro mais concorrido do vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista), com 2.368 candidatos disputando 48 vagas - uma média de 49,3 por vaga.

Ao todo, a edição 2026 registrou 65.218 inscritos para 5.867 vagas, o que representa uma média geral de 11,1 candidatos por vaga. Na edição anterior, foram 64.834 inscritos para 6.596 vagas (média de 9,8). O crescimento da concorrência foi de 13,3% em relação ao exame passado.

Cursos mais concorridos do Vestibular Unesp 2026

Curso - Cidade - Candidatos por vaga