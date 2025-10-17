Francano Nathan Mariano assina com o Phoenix Suns

O jogador Nathan Mariano, de 22 anos, foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira, 17, como novo atleta do Phoenix Suns, franquia da NBA.

O francano vai treinar inicialmente com a equipe principal e, caso não seja aproveitado, irá direto para o Valley Suns, na G-League, a liga de desenvolvimento da principal competição de basquete do mundo.

O ala-pivô, de 2,07 metros, já havia informado à diretoria do Sesi Franca Basquete que não permaneceria na equipe para a temporada 2025/2026. Em suas redes sociais, ele publicou uma mensagem de despedida emocionada, agradecendo à equipe, aos companheiros e aos torcedores.