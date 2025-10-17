Francano Nathan Mariano assina com o Phoenix Suns

O jogador Nathan Mariano, de 22 anos, foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira, 17, como novo atleta do Phoenix Suns, franquia da NBA.
O francano vai treinar inicialmente com a equipe principal e, caso não seja aproveitado, irá direto para o Valley Suns, na G-League, a liga de desenvolvimento da principal competição de basquete do mundo.
O ala-pivô, de 2,07 metros, já havia informado à diretoria do Sesi Franca Basquete que não permaneceria na equipe para a temporada 2025/2026. Em suas redes sociais, ele publicou uma mensagem de despedida emocionada, agradecendo à equipe, aos companheiros e aos torcedores.
“Chega o momento em que é preciso encerrar um ciclo para começar outro. Hoje me despeço desse time que foi mais do que companheiros de quadra, foram amigos, família e inspiração. Sou imensamente grato por cada treino, cada jogo, cada aprendizado e por todos que fizeram parte dessa jornada”, escreveu Nathan.
Durante sua trajetória no Sesi Franca, Nathan conquistou praticamente todos os títulos possíveis: Campeonato Paulista, Copa Super 8, NBB (Novo Basquete Brasil), BCLA (Basketball Champions League das Americas) e a Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes — faltando apenas o Sul-Americano para completar a galeria.
Nathan é irmão do também jogador Lucas Mariano, o Lucão. O time em que ele assinou foi onde um brasileiro conquistou o único título individual na liga norte-americana, Leandro Barbosa, o Leandrinho.
Apesar do feito, o jovem não é o primeiro francano a integrar o basquete norte-americano. O ala Léo Meindl atuou na G-League em 2022 e chegou a fazer boas partidas pelo mesmo time de Nathan, enquanto o ala-armador Didi Louzada chegou à NBA em 2019.
Com o novo contrato, Nathan se junta à lista de talentos formados em Franca que cruzaram fronteiras e levaram o nome da cidade à elite do basquete mundial.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.