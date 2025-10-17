Via que liga Restinga a Portinari será interditada neste domingo

A Arteris ViaPaulista divulgou nesta sexta-feira, 17, que interditará totalmente, neste domingo, 19, a via de acesso Anna Thereza Villela Roza Rodrigues Alves, que liga a rodovia Cândido Portinari à Restinga, para dar suporte a um serviço de supressão de eucaliptos que estão às margens da rodovia.
De acordo com a concessionária, o bloqueio será realizado das 8h às 16h, em toda a extensão da via, que liga a cidade à rodovia Cândido Portinari (SP-334). Por conta disso, os motoristas que necessitarem usar a via precisam voltar até Franca pela rodovia Nestor Ferreira e pegar a Fábio Talarico, até o trevo da entrada de Franca.
Os eucaliptos estão localizados dentro da faixa de domínio da concessionária, e a interdição será necessária para garantir a segurança dos motoristas e das equipes que vão atuar no local.
Durante o período de bloqueio, painéis eletrônicos instalados na rodovia vão alertar os motoristas sobre a interdição e orientar sobre rotas alternativas.
A ViaPaulista informou ainda que operadores do CCSO (Centro de Controle e Segurança Operacional) vão monitorar o trecho em tempo real, e equipes operacionais estarão posicionadas em pontos estratégicos para apoiar o serviço e garantir a fluidez do tráfego na região.
