Carreta tomba após acidente na Anhanguera; ninguém se feriu

Uma carreta tombou após uma colisão traseira na madrugada desta sexta-feira, 17, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Igarapava, na região de Franca. O acidente aconteceu no km 441, sentido São Paulo-Minas Gerais.

De acordo com a concessionária Entrevias, que administra o trecho, uma carreta Volvo colidiu na traseira de um caminhão da Volkswagen. Após o impacto, o semirreboque baú acoplado na carreta Volvo se desprendeu e tombou entre a pista e o canteiro central.

Apesar do susto, os dois motoristas envolvidos não ficaram feridos. O tráfego chegou a ficar parcialmente interditado durante a madrugada para a retirada do veículo, sendo liberado totalmente por volta das 5h40.