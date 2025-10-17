Dono de Porsche que invadiu praça é solto após pagar fiança

O empresário Roberto Longuinho Bardão, de 40 anos, que foi preso após fugir da Polícia Militar durante uma perseguição em Ipuã, foi solto na tarde desta sexta-feira, 17, após passar por uma audiência de custódia. Além dos crimes cometidos nesta quinta-feira, 16, ele é investigado por injúria racial contra um policial militar.

Bardão dirigia um Porsche avaliado em mais de R$ 600 mil na hora da fuga pela cidade. Ele foi preso e levado para a delegacia de São Joaquim da Barra.

