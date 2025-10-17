Dono de Porsche que invadiu praça é solto após pagar fiança

O empresário Roberto Longuinho Bardão, de 40 anos, que foi preso após fugir da Polícia Militar durante uma perseguição em Ipuã, foi solto na tarde desta sexta-feira, 17, após passar por uma audiência de custódia. Além dos crimes cometidos nesta quinta-feira, 16, ele é investigado por injúria racial contra um policial militar.
Bardão dirigia um Porsche avaliado em mais de R$ 600 mil na hora da fuga pela cidade. Ele foi preso e levado para a delegacia de São Joaquim da Barra.
Leia mais: Motorista de Porsche é preso bêbado após quase atropelar pessoas
A Justiça concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, entre elas: recolhimento de fiança no valor de cinco salários mínimos (cerca de R$ 7.590), comparecimento a todos os atos do processo, manter endereço atualizado e obrigatoriedade de tratamento psiquiátrico ou psicológico.
Horas antes da soltura, a Polícia Civil realizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do empresário, onde foram apreendidas armas de pressão e munições. O material foi encaminhado para perícia.
Segundo o delegado responsável pelo caso, João Batistussi, Bardão também é investigado por outros episódios recentes na cidade. Em uma dessas ocorrências, registrada por perturbação do sossego, ele teria brigado com vizinhos e insultado um policial militar.
Além disso, conforme a Polícia Civil, o empresário é investigado por publicar ofensas nas redes sociais contra o juiz e o promotor de Ipuã. Todos esses casos estão sob investigação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.