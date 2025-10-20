Escolas públicas recebem mais de R$ 280 mil em usinas solares

Duas escolas de Franca passam a gerar sua própria energia limpa e sustentável por meio de usinas fotovoltaicas. As unidades de ensino são as escolas estaduais "Professor Luiz Paride Sinelli" e "Professora Roberto Scarabuci". Outras oito escolas de outras cidades integram o projeto CPFL nas Escolas, sendo duas de Barretos, duas de Campinas, e uma em Capivari, Ribeirão Preto, Serrana e Sertãozinho.
O projeto leva eficiência energética para instituições de ensino, garantindo economia na conta de luz e estimulando um consumo mais consciente.
Com investimento de mais de R$ 280 mil, a empresa realizou a instalação de dez usinas fotovoltaicas com capacidade de 10 kWp cada e promoveu a substituição de 473 lâmpadas convencionais por modelos de LED, mais modernos e econômicos. No total, o projeto deve gerar uma economia superior a 193,65 MWh/ano, energia suficiente para abastecer mensalmente cerca de 82 residências. Além disso, mais de 7,46 toneladas de CO2 deixarão de ser emitidas na atmosfera, o equivalente ao plantio de 63 árvores.
Walter Barbosa Júnior, gerente de Eficiência Energética da CPFL Energia, diz que o diferencial deste projeto está em beneficiar simultaneamente várias escolas públicas em um mesmo ciclo de ação.
"É possível unir sustentabilidade e educação, trazendo não apenas economia para as escolas, mas também contribuindo para um futuro consciente e responsável. O investimento em energia limpa proporciona às escolas mais recursos para melhorar a experiência dos alunos e fortalecer a rede pública de ensino da região", destaca Walter Júnior.
