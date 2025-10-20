Escolas públicas recebem mais de R$ 280 mil em usinas solares

Duas escolas de Franca passam a gerar sua própria energia limpa e sustentável por meio de usinas fotovoltaicas. As unidades de ensino são as escolas estaduais "Professor Luiz Paride Sinelli" e "Professora Roberto Scarabuci". Outras oito escolas de outras cidades integram o projeto CPFL nas Escolas, sendo duas de Barretos, duas de Campinas, e uma em Capivari, Ribeirão Preto, Serrana e Sertãozinho.

O projeto leva eficiência energética para instituições de ensino, garantindo economia na conta de luz e estimulando um consumo mais consciente.

Com investimento de mais de R$ 280 mil, a empresa realizou a instalação de dez usinas fotovoltaicas com capacidade de 10 kWp cada e promoveu a substituição de 473 lâmpadas convencionais por modelos de LED, mais modernos e econômicos. No total, o projeto deve gerar uma economia superior a 193,65 MWh/ano, energia suficiente para abastecer mensalmente cerca de 82 residências. Além disso, mais de 7,46 toneladas de CO2 deixarão de ser emitidas na atmosfera, o equivalente ao plantio de 63 árvores.