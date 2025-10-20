Unimed Franca oferece mamografia gratuita no Outubro Rosa

No embalo das ações do Outubro Rosa, a Unimed Franca deu início a mais uma edição da sua tradicional campanha de prevenção ao câncer de mama. De outubro a dezembro deste ano, mulheres clientes do plano de saúde, com idade entre 40 e 69 anos, poderão realizar mamografias gratuitamente, sem cobrança de coparticipação.
O agendamento pode ser feito diretamente nas unidades parceiras Nikkei, localizada na rua Ana Custódio Perisse, 1250, bairro São Joaquim, em Franca; Instituto São Vicente de Paulo, na rua Monsenhor Geraldo, no Centro de Cássia (MG); e Hospital do Coração, na avenida Presidente Vargas, 2.953, bairro Dr. Antônio Petraglia, também em Franca.
O exame não exige encaminhamento médico e pode ser realizado apenas uma vez por paciente no período da campanha. Segundo a cooperativa, não há limitação de vagas diárias, o que amplia o acesso e incentiva a adesão.
A iniciativa, criada em 2015, já realizou milhares de exames ao longo da última década. Só em 2024, a meta de 1.500 mamografias foi superada com 1.852 procedimentos. Desses, 32 detectaram alterações que precisaram de acompanhamento médico. Para 2025, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance e chegar a 2 mil exames realizados.
“Nosso objetivo é facilitar o acesso à detecção precoce do câncer de mama, reforçando a importância do cuidado preventivo. Ao longo dos anos, a campanha tem mostrado resultados expressivos e reforça nosso compromisso com a saúde da mulher na região”, destacou o diretor superintendente da Unimed Franca, Daniel Haber.
De acordo com dados do Inca, o câncer de mama é o tipo mais incidente entre mulheres no Brasil, com 73.610 casos estimados para o triênio 2023–2025, uma taxa ajustada de 41,89 casos por 100 mil mulheres. Na região de Franca e Ribeirão Preto, os registros mostram um aumento de 21% nos diagnósticos entre 2021 e 2022, o que evidencia a importância de ações preventivas.
Para o diretor-presidente da Unimed Franca, Marco Antonio Benedetti, a prevenção salva vidas. “A detecção precoce é a melhor forma de aumentar as chances de um tratamento eficaz. Queremos que nossas clientes cuidem da própria saúde de forma simples, segura e acessível, aproveitando esta oportunidade gratuita.”
