Unimed Franca oferece mamografia gratuita no Outubro Rosa

No embalo das ações do Outubro Rosa, a Unimed Franca deu início a mais uma edição da sua tradicional campanha de prevenção ao câncer de mama. De outubro a dezembro deste ano, mulheres clientes do plano de saúde, com idade entre 40 e 69 anos, poderão realizar mamografias gratuitamente, sem cobrança de coparticipação.

O agendamento pode ser feito diretamente nas unidades parceiras Nikkei, localizada na rua Ana Custódio Perisse, 1250, bairro São Joaquim, em Franca; Instituto São Vicente de Paulo, na rua Monsenhor Geraldo, no Centro de Cássia (MG); e Hospital do Coração, na avenida Presidente Vargas, 2.953, bairro Dr. Antônio Petraglia, também em Franca.

O exame não exige encaminhamento médico e pode ser realizado apenas uma vez por paciente no período da campanha. Segundo a cooperativa, não há limitação de vagas diárias, o que amplia o acesso e incentiva a adesão.