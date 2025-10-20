Do amador para árbitro da FPF: ‘Agora é focar no mais alto nível’

Uma lesão no joelho afastou Patrick Corrêa Oliveira, de 28 anos, dos campos de futebol amador e varzeano, mas o levou a descobrir uma nova paixão: a arbitragem. Morador em Franca, Patrick foi convidado para apitar uma partida de futebol que contava com amigos nas duas equipes e, após se destacar, decidiu se profissionalizar.

"Machuquei o joelho e isso foi um divisor de águas. Fiquei parado uns dois, três anos. Depois, comecei a apitar e peguei gosto pela coisa", conta Patrick, que realizou o curso da FPF (Federação Paulista de Futebol) em 2024, e está na atividade desde o começo deste ano.

Patrick, que é casado e pai de dois filhos, conta como tudo começou. “Em uma partida na cidade, o árbitro simplesmente não foi. Eles perguntaram se eu quebrava um galho. Eu falei: 'Pô, toda hora'. Eu nem esperava receber nada em troca, mas eles me pagaram. Passou um mês, eles me chamaram de novo. Eu fui pegando gosto pela coisa. Entrei para o Varzeano, Amador, Regional. Fui apitando tudo na região inteira e pensei: 'Por que não me profissionalizar?'."