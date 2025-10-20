Fatec Franca promove congresso de inovação e tecnologia; veja

A segunda edição do Congresso de Desenvolvedores, Inovação e Tecnologia das Fatecs acontece nesta quinta-feira, 23, reunindo estudantes, empresários e profissionais da área de tecnologia para um dia inteiro de atividades, palestras e networking.
O evento é organizado pela Fatec Franca, em parceria com o Polo Francano de TI/Acif e o Ciesp, e será realizado no Green Hall, em Franca (av. Aparecida Maia de Pádua, 2.500, Morada do Verde), das 13h às 22h30, com entrada gratuita.
A programação começa com a organização dos estandes e o credenciamento dos participantes, seguidos pela visitação de alunos do ensino médio e técnico aos projetos apresentados pelos discentes das Fatecs e empresas apoiadoras.
Durante a tarde, haverá avaliação dos projetos, conduzida pela Comissão Científica da Fatec Franca, e uma série de atividades paralelas. Entre os destaques, estão a palestra “Educação Financeira”, com Naina Correia, do Sicredi, e a apresentação institucional sobre os cursos da Fatec, com Cláudio Paiva e Maria Luisa Cervi Uzun, que também comandam uma dinâmica de gamificação com brindes.
O evento também reserva espaço para coffee break e networking entre empresários e autoridades, seguido da abertura oficial, às 19h, com um painel sobre Inteligência Artificial: desafios e oportunidades.
Na reta final, o público poderá acompanhar os pitches dos três melhores projetos desenvolvidos por alunos das Fatecs, a posse da nova coordenação do Polo Francano de TI/Acif, a apresentação do Sebrae e o anúncio dos vencedores, com entrega de premiação.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas antecipadamente pelo link: even3.com.br/coditec2025-587809
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.