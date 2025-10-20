Fatec Franca promove congresso de inovação e tecnologia; veja

A segunda edição do Congresso de Desenvolvedores, Inovação e Tecnologia das Fatecs acontece nesta quinta-feira, 23, reunindo estudantes, empresários e profissionais da área de tecnologia para um dia inteiro de atividades, palestras e networking.

O evento é organizado pela Fatec Franca, em parceria com o Polo Francano de TI/Acif e o Ciesp, e será realizado no Green Hall, em Franca (av. Aparecida Maia de Pádua, 2.500, Morada do Verde), das 13h às 22h30, com entrada gratuita.

A programação começa com a organização dos estandes e o credenciamento dos participantes, seguidos pela visitação de alunos do ensino médio e técnico aos projetos apresentados pelos discentes das Fatecs e empresas apoiadoras.